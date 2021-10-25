Şanlıurfa turizminin lokomotifi Göbeklitepe oldu - Son Dakika

Dünyanın bilinen en eski ve en büyük inanç merkezi olan, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Göbeklitepe, Şanlıurfa'nın turizmdeki lokomotifi haline geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine, "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin, her yıl dünyanın birçok noktasından ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Göbeklitepe'nin özellikle 3 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdikten sonra daha fazla ilgi çektiğini belirten Beyazgül, Şanlıurfa'nın dünyaya eşsiz değerler sunduğunu dile getirdi.

Şehri gezmeye gelen ziyaretçilerin en çok görmek istediği mekanın Göbeklitepe olduğunu vurgulayan Beyazgül, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa, tarih, arkeoloji ve turizm şehridir. Göbeklitepe'nin UNESCO mirasında olması, dünyanın en bilinen yerleri arasında Şanlıurfa'nın da olmasına katkı sağladı. Gelen misafirlerin en çok görmek istedikleri mekan Göbeklitepe oluyor. Şanlıurfa yerli ve yabancı turist ağırlama noktasında önümüzdeki süreçte yeni rekorlar kıracaktır. Tüm dünyada merak uyandıran, yüzyılın arkeolojik keşfi olarak değerlendirilen Göbeklitepe'deki gizem ve çözülmeyi bekleyen sırlar nedeniyle yurt dışından gelen ziyaretçilerin sayısı her geçen yıl artıyor. Hem inanç hem kültür hem de gastronomi turlarında Şanlıurfa ilk sırada yer alıyor. Tüm gezi plan ve rotalarında turizm destinasyonlarında bir numaralı yer haline geliyor. Adeta bir açık hava müzesi olan Şanlıurfa, kadim tarihinin yanında mutfağıyla kültürel değerleriyle müziğiyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. "

"Göbeklitepe'yi görme planları yapılıyor"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban da Göbeklitepe'nin ziyaretçisine hem tarihi hem de doğal bir atmosfer sunduğunu söyledi.

Yılın ilk 9 aylık döneminde yaklaşık 500 bin kişinin kenti ziyaret ettiğini vurgulan Çoban, şöyle konuştu:

"Salgın sonrası ziyaretçi sayısının çok hızlı bir şekilde milyonları bulan rakamlara ulaşacağını öngörüyoruz. Pandemi riski nedeniyle bu yıl ziyaretçi sayımız çok az oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesiyle tarihi mekana ilgi artmıştı. 2019'da gelemeyen çok sayıda kişi 2020'de de pandemi nedeniyle seyahat imkanı bulamadı. Yeni yeni kademeli normalleşmeyle bölgemizde özellikle Göbeklitepe'ye ilgi var. Turistler Göbeklitepe'ye geliyor. Göbeklitepe'yi görmek için birçok insan plan yapıyor."

"Kültür turu listelerinde bir numara"

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Rahime Yaşar ise salgın nedeniyle dünya genelinde turist hareketliliğinde ciddi azalmaların görüldüğünü söyledi.

Göbeklitepe'nin özellikle salgın sürecinde hem doğası hem tarihiyle ziyaretçisine nefes aldırabilen ender mekanların başında geldiğini vurgulayan Yaşar, şöyle devam etti:

"Göbeklitepe ile birlikte bölgemizde 3 tane UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yerimiz var. 7 tanesi de geçici listede bulunuyor. Onların da kalıcı listeye geçmesiyle birlikte bölgedeki kültürel varlıklar tüm dünyada çok popüler hale gelecek ve bölgemiz kültür turlarının lokomotifi olacaktır. Mezopotamya bölgesi bir dünya mirasına ev sahipliği yapıyor. Bölgeye olan tüm gezi plan ve rotalarında şu an Göbeklitepe en önemli destinasyon olarak sürekli ön planda yer alıyor. Karahantepe ve diğer lokasyonlarımızın da ziyarete hazır hale gelmesiyle, inanç, kültür ve gastronomi turlarının tamamında, Göbeklitepe bir numarada yer almaya devam edecek. Göbeklitepe, sadece Şanlıurfa'ya değil tüm bölgeye inanılmaz katma değer katan bir mekandır, gözümüz gibi bakmamız gerekiyor."