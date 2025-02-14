İstanbul'da 407 çift Sevgililer Günü'nde evlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

İstanbul'da 407 çift Sevgililer Günü'nde evlendi

İstanbul\'da 407 çift Sevgililer Günü\'nde evlendi

14 Şubat'ta İstanbul'da 407 çift nikah masasına oturdu, en çok evlilik Küçükçekmece'de gerçekleşti.

14.02.2025 14:17
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İstanbul'da 407 çift, evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti.

Unutulmayacak, özel bir günde dünyaevine girmek isteyen çiftler, "14 Şubat Sevgililer Günü" veya "05.05.2025" gibi rakamların birbirine denk geldiği günlerde nikah dairelerini dolduruyor.

Bu yıl 14 Şubat'ın cuma gününe denk gelmesi ve çiftlerin daha çok hafta sonlarını tercih etmesi nedeniyle nikah randevularında azalış gözlendi.

AA muhabirlerinin, İstanbul'daki 39 ilçenin nikah dairelerinden elde ettikleri bilgilere göre, kentte 407 çift evlenmek için bugünü tercih etti.

En çok nikahın kıyılacağı ilçe olan Küçükçekmece'de 30 çift 14 Şubat'a gün alırken, bu ilçeyi 25 çiftle Kartal, 20 çiftle Kağıthane izledi.

Esenyurt, Avcılar ve Üsküdar'da 16'şar çift, Sultangazi, Tuzla, Eyüp ve Başakşehir'de 15'er çift evlilik akdini imzalayacak.

Sultanbeyli ve Bağcılar'da 14'er, Güngören'de 13, Büyükçekmece ve Kadıköy'de 11'er, Gaziosmanpaşa, Esenler, Çatalca, Beyoğlu, Ataşehir ve Silivri'de 10'ar çift nikah masasına oturacak.

Arnavutköy, Sancaktepe ve Ümraniye'de 9'ar, Maltepe ve Çekmeköy'de 8'er çift nikah defterini imzalayacak.

Fatih, Beşiktaş, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beylikdüzü ve Pendik'te 6'şar çift "evet" diyecek.

Zeytinburnu'nda 5, Sarıyer ve Şişli'de 4'er, Şile'de 2, İstanbul'un turistik ilçelerinden Adalar'da sadece 1 çift evlenecek.

Beykoz ilçesinde ise bugün kimse dünyaevine girmeyecek.

AA ekibi, evlenmek için Sevgililer Günü'nü tercih eden Esra Demirbağ ve Samet Kıncı çiftinin, Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'ndaki törenine eşlik etti.

Damat Samet Kıncı, özel günü daha da özel kılmak için 14 Şubat'ta evlenmek istediklerini söyledi.

Gelin Esra Demirbağ ise "Bizim için çift kutlama oldu. Nişanımız da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ndeydi. İki anlamlı tarih de bizim için gerçekten önemli zamanlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İstanbul'da 407 çift Sevgililer Günü'nde evlendi - Son Dakika

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