Konya kültür sanat haberleri | Selçuklu çocuklar, 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak - Son Dakika
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Konya kültür sanat haberleri | Selçuklu çocuklar, 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak

09.10.2022 09:51

Konya haberlerine göre Selçuklu çocuklar, 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak Selçuk Belediyesi ile Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği'nin, Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği hibe desteği ile hayata geçirdiği, Efes Selçuk İklim Atölyeleri Projesi'nin lansmanı Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde yapıldı.

Selçuklu çocuklar, 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak

İZMİR - Selçuk Belediyesi ile Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği'nin, Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği hibe desteği ile hayata geçirdiği, Efes Selçuk İklim Atölyeleri Projesi'nin lansmanı Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde yapıldı.

Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği hibe desteği ile Selçuk Belediyesi ile Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği'nin hayata geçirdiği, İzmir St. Joseph Lisesi ve İzmir Fransızca Öğretmenleri Derneği'nin destekleri ile zenginleşen Efes Selçuk İklim Atölyeleri Projesi'nin lansmanına Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Fransa Türkiye Büyükelçiliği Sivil Toplum ile İş birliği Sorumlusu Romain Lacahmbre, Dernek Başkanı Seçil Vildan Çubukçu, Başkan Yardımcısı Buse Altun, Yönetim Kurulu Üyesi Ekin Gündüz Özdemirci ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.

Hedef bin 500 çocuk

Efes Selçuk İklim Atölyeleri Projesi, Selçuk'ta yaşayan 7- 14 yaş arası bin 500 çocuğa ulaşarak çocuklara çevre ve iklim konularında farkındalık kazandırmayı amaçlıyor. Yaklaşık bir yıl sürecek proje ile Selçuk'ta yaşayan 7- 14 yaş çocukların çevre konusunda bilinçlenmesi ve bu konuda günlük yaşamlarında yeni beceriler kazanmasını sağlamak amacıyla önemli bir adım atılacak.

Amaç çocukları bilinçlendirmek

Efes Selçuk İklim Atölyeleri Projesi lansmanında projenin önemini anlatan Atölye Deneme Sanat Derneği Genel Sekreteri Pelin Topçu; Efes Selçuk İklim Atölyeleri Projesi'nin temel motivasyonunun kültür ve sanatın gücünü kullanarak çocukları mevcut ekolojik kriz ve iklim değişikliği konusunda bilinçlendirmek ve uzun vadede gözlemlenebilir davranış değişiklikleri elde etmelerini sağlamak olduğunu belirterek "Sinema, masal, tasarım, fotoğraf, resim, müzik, doğa oyunları ve hak temelli çevre atölyeleri ile çocukların yeteneklerini ortaya koyabilecekleri bir alan açmayı hedefliyoruz. Bu projede bin 500 kadar çocuğa ulaşmak istiyoruz. Sanat ve ekoloji atölyeleriyle beraber çocuklara, iklim krizi ve ekolojik krizle ilgili farkındalık kazandırmayı, onları biraz da sanat yoluyla motive ederek bu alanda yeni beceriler kazanmalarını hedefliyoruz" dedi.

Lacahmbre: "Çocuklar geleceğin aktörleridir"

Fransa Türkiye Büyükelçiliği Sivil Toplum ile İş Birliği Sorumlusu Romain Lacahmbre, iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası dayanışma ve iş birliğinin önemine dikkat çekerek "Fransa Büyükelçiliği 2020 yılından bu yana her sene sivil toplum örgütlerine yönelik çevre temalı projelere çağrıda bulunuyor. Çocuklar geleceğin aktörleridir. Gezegenimizin zenginliklerini muhafaza etmesi ve dürdürülebilir bir dünya inşa edilebilmesi için çocukların doğru şekilde eğitilmeleri bir mecburiyettir. Selçuk Belediyesi ile Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği'ne bu sağduyulu proje için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Gelecek nesillere 'Buna dur diyecek olan kahramanlar sizlersiniz' diyoruz"

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Biz geleceğe bir tohum ekelim ve topraktan yetişen filizlerle geleceğe sahip çıkalım diye Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü kurduk. Toprak Okulu'nda hayal ettiğimiz şeyi Efes Selçuk İklim Atölyeleri Projesi ile gerçekleştiriyoruz. Efes Sahnesi Yaşam Köyü Projesi ve Toprak Okulu Projesi ile hem okul öncesi çocukları hem de hali hazırda tarımla uğraşan vatandaşları doğru tarım teknikleriyle bir araya getirmek için uğraşmıştık. Ama Atölye Deneme Sanat Derneği ile birlikte şu anda bambaşka bir proje yapıyoruz. İklim krizine, ekolojik krize karşı ne yapabiliriz ve gelecek nesilleri bu konuda nasıl bilgilendirebiliriz diye başladığımız bir proje Efes Selçuk İklim Atölyesi projesi. Bu noktada da değişen zamanla doğal afetler, sel baskınlarına ve kuraklık gibi problemlerle karşı karşıyayken, gelecek nesillere buna dur diyecek olan kahramanlar sizlersiniz diyoruz. Onları hem müzikle, hem sanatla hem de toprak ve doğayla bir araya getirerek bu işi halletmek istiyoruz. Bu projeyi o yüzden çok önemsiyorum. Bu projeyle açıkçası gelecek neslin kendi geleceklerini kurtaracaklarına inanıyorum. Biz geleceği yarının büyükleri olacak çocuklara teslim ediyoruz. Bizim burada amacımız geleceğe tohum atmaktı. Bu hayalimize ortak olan herkese teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: İHA

Selçuklu, Selçuk, Efes, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Konya kültür sanat haberleri | Selçuklu çocuklar, 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya kültür sanat haberleri | Selçuklu çocuklar, 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak - Son Dakika
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