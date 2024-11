Kosheen İstanbul\'da Konser Verecek

Kültür Sanat

Birleşik Krallık'ın yükselen canlı elektronik müzik sahnesinin öne çıkan gruplarından Kosheen, İstanbul'a geliyor.

Bu yıl, 25 yıllık müzik kariyerlerini kutlamak için büyük bir turneye çıkan Kosheen, kariyerleri boyunca kaydettikleri en iyi şarkılarını sergilemeye hazırlanıyor. Grup bu turne kapsamında 23 Şubat akşamı IF Performance Hall İstanbul'da bir konser verecek.

Kosheen, 2001 yılında çıkardıkları ilk albümleri olan ve platin satış başarısı yakalayan 'Resist' albümünden 'Hide U' şarkısıyla ün kazandı. Ardından gelen 'Catch', 'Hungry' ve 'All In My Head' gibi hitlerle başarılarını pekiştirdiler. Kosheen, drum'n'bass'in breakbeat ritimlerini geleneksel şarkı yazımıyla harmanlayarak Birleşik Krallık ve Avrupa müzik listelerinde zirveye yerleşip birçok ödül kazandı.