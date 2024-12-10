Krepen Pasajı'nın Tarihi Yeniden Canlandırılıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Krepen Pasajı'nın Tarihi Yeniden Canlandırılıyor

Krepen Pasajı\'nın Tarihi Yeniden Canlandırılıyor

Ümit Nar, 'Krepen Pasajı Nerededir?' adlı kitabıyla Beyoğlu'nun kültürel geçmişine ışık tutuyor. Kitapta Krepen Pasajı'nın lokantaları, esnafları ve kültürel katkıları detaylı bir şekilde ele alınıyor. Ayrıca, yazarın söyleşi ve imza günleri düzenleyeceği bilgisi de verildi.

10.12.2024 17:37  Güncelleme: 17:41
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KREPEN Pasajı'nın tarihi, 'Krepen Pasajı Nerededir?' adıyla birçoğu ilk kez yayımlanan belge ve görseller eşliğinde yayımlandı.

Ümit Nar, Turkuaz Yayıncılıktan çıkan 'Krepen Pasajı Nerededir?' kitabıyla Beyoğlu tarihinin unutulmuş bir sahnesini bir sahaf titizliğiyle yeniden canlandırıyor. Kitapta, bugün adını Aslıhan Pasajı olarak bilinen Krepen Pasajı'nı lokantaları, esnafları, sahafları, müdavimleri, içinde geçen sosyal olayları ile Beyoğlu edebiyat ve kültürüne katkılarını bir kağıt arkeoloğu gibi detaylarıyla anlatılıyor.

Edip Cansever'in 'Ben Ruhi Bey Nasılım?' şiirini yazıldığı, Oğuz Atay'ın 'Beyaz Mantolu Adam' öyküsüne ilham kaynağı olan; Mösyö Rober'den Aktedron Fikret'e, Cihat Burak'tan Ece Ayhan'a, Ara Güler'den İlhan Berk'e, Salah Birsel'den Hayalet Oğuz'a ve daha nicelerine kucak açan; Çelik Gülersoy ile Behzat Üsdiken'in üzerine uzun uzun yazışıp tartıştığı Pera pasajlarının en ünlülerinden Krepen Pasajı'nın tarihi, birçoğu ilk kez yayımlanan belge ve görseller eşliğinde meraklısını bekliyor.

Ankara'da Mustafa Türkoğlu'nun (Berdelacuz Sahaf) ev sahipliğinde moderatörlüğünü kent tarihçisi Ömer Türkoğlu'nun üstlendiği söyleşide Ümit Nar, İstanbul ve Ankara'da sahaf-okuyucu kültürü ve çeşitliliği, kentle özdeşleşmiş pasajlar, lokantalar ve esnaflardan bahsedildi, iki şehir arasındaki benzerlikler ve farklılıklar konuşuldu.

Yazarın, ilerleyen günlerde İstanbul ve İzmir'de söyleşi ve imza günleri ile okuyucu buluşmaları yapacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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