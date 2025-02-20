Limak Filarmoni Orkestrası, 8. Yılını Operanın Yıldızlarıyla Kutladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Limak Filarmoni Orkestrası, 8. Yılını Operanın Yıldızlarıyla Kutladı

Limak Filarmoni Orkestrası, 8. Yılını Operanın Yıldızlarıyla Kutladı

Limak Filarmoni Orkestrası, geleneksel yeni yıl konserleriyle İstanbul ve Ankara'da 7 bin sanatseverle buluştu. Konserlerin geliri, 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesine aktarılacak.

20.02.2025 11:46  Güncelleme: 11:48
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LİMAK Filarmoni Orkestrası, 8'inci yılını kutlarken, geleneksel yeni yıl konserleriyle İstanbul ve Ankara'da müzikseverler ile buluştu. Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ile uluslararası üne sahip sopranolar Carolina López Moreno ve Eleonora Buratto ile sahne alan Limak Filarmoni Orkestrası'nı 7 bin sanatsever izledi. 10 yıldır sürdürdüğü Türkiye'nin Mühendis Kızları programı ile kadın istihdamını destekleyen Limak Vakfı, konserlerin tüm gelirini ise mühendis kızların eğitimine aktaracak.

Limak Vakfı tarafından çok sesli müziği geniş kitlelere yaymak amacıyla kurulan ve 8'inci yaşını kutlayan Limak Filarmoni Orkestrası, yeni yıl konserleri kapsamında operanın dünyaca ünlü isimlerini İstanbul ve Ankara'da müzikseverlerle buluşturdu. 17 Şubat'ta İstanbul Volkswagen Arena'da, 19 Şubat'ta ise Ankara Congresium'da gerçekleşen 'Operanın Yıldızlarıyla Buluşma' isimli konserler dizisini 7 binin üzerinde seyircinin yanı sıra iş, bürokrasi, sanat ve medya dünyasından birçok davetli izledi. İtalyan şef Alvise Casellati'nin yönetimindeki orkestraya, birçok büyük operada başrolleri seslendiren ünlü tenor Murat Karahan, uluslararası opera sahnelerinin yıldızı lirik soprano Eleonora Buratto ve genç yaşına rağmen uluslararası ödüllerle başarısını kanıtlamış Carolina López Moreno eşlik etti.

TÜRKÇE PARÇALAR OPERAYLA YENİDEN HAYAT BULDU

Biletleri günler öncesinde tükenen konserlerin ilk bölümü Werther, La Bohème, Turandot, Madama Butterfly, Tosca gibi opera klasiklerinden oluşurken, ikinci bölümde ise Besame Mucho, Ai Giochi Addio gibi popüler parçalar yer aldı. Konserin son bölümündeyse Arnavutluk, İtalya ve Türkiye'yi temsil eden operanın üç yıldız ismi, kendi ülkelerine ait klasikleşmiş parçalarla sürpriz performanslara imza attı. Operanın dünyaca ünlü yıldızlarını aynı sahnede buluşturan geleneksel yeni yıl konserlerinde, Zeki Müren'in sevilen şarkılarından 'Yaralı Gönül' ve Sezen Aksu'nun 'Biliyorsun' şarkılarının filarmonik uyarlamaları ise izleyenlerden büyük alkış aldı.

KONSERLERİN GELİRİ MÜHENDİS KIZLARA AKTARILACAK

Limak Vakfı, bu yılki konserlerin de tüm gelirini Türkiye'deki en güçlü eğitime destek programlarından biri olan ve 10 yıldır aralıksız sürdürülen 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesine aktaracak.

'OPERANIN YILDIZ İSİMLERİNİ ÜLKEMİZDE AĞIRLIYORUZ'

Limak Filarmoni Orkestrası konserlerine gösterilen ilgiye dikkat çeken ve binlerce sanatseveri bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir şunları söyledi:

"Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü toplumun geniş kesimlerine ulaştırmayı hedefleyerek 2017 yılında kurduğumuz Limak Filarmoni Orkestrası'nın sekizinci yılını geride bırakıyoruz. Tıpkı diğer sosyal yatırımlarımızda olduğu gibi Limak Filarmoni Orkestrası'nın da bugüne kadar imza attığı işlere dönüp baktığımda büyük bir gurur duyuyorum. Çok sesli müziği on binlerce kişiye ulaştıran orkestramız ile bugüne kadar dünyaca ünlü pek çok opera yıldızını ülkemizde ağırladık. Konserlerimize gösterilen yoğun ilgiyi çok anlamlı ve önemli buluyorum. Çünkü Limak Vakfı olarak kültür sanatın yanı sıra eğitim odaklı programlarla da uzun yıllardır toplumsal fayda sağlıyoruz. Bu kapsamda her zaman olduğu gibi bu konserlerimizden elde edilen geliri de Limak Vakfı'nın bir başka gurur duyduğum projesi Türkiye'nin Mühendis Kızları programına aktararak, mühendislik öğrencilerimizin eğitimine destek olacağız. Bu hedeflerle düzenlediğimiz konserlerde sahneye çıkan Limak Filarmoni Orkestrası'nın her bir üyesine, değerli orkestra şefi Alvise Casellati'ye ve performanslarıyla bizi büyüleyen Murat Karahan, Eleonora Buratto, Carolina López Moreno'ya ve elbette bizi yalnız bırakmayan sanatseverlere çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Limak Filarmoni Orkestrası, 8. Yılını Operanın Yıldızlarıyla Kutladı - Son Dakika

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