Ovacık, Fotoğrafçılar İçin Cennet - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ovacık, Fotoğrafçılar İçin Cennet

04.06.2025 11:19
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Ovacık, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle fotoğrafçıların ilgi odağı haline geldi.

Tunceli'nin el değmemiş doğasıyla dikkati çeken Ovacık ilçesi tarihi, doğal ve kültürel güzellikleriyle fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor.

Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu 1500 rakımlı ilçe, ilkbahar ve yaz aylarında çeşit çeşit açan çiçeklerle rengarenk olurken, sonbaharda kızılın tonları, kışın ise kar örtüsüyle farklı bir görünüme kavuşuyor.

Özellikle dağcılık ve doğa sporları turizminin geliştiği ilçe, Munzur Vadisi Milli Parkı'na ev sahipliği yapması nedeniyle de her yıl çok sayıda turistin uğrak yeri oluyor.

Yaylaları, şelaleleri ve buzul gölleriyle öne çıkan ilçe, şu sıralar İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Adıyaman, Gaziantep, Bingöl ve Diyarbakır gibi illerden fotoğraf sanatçılarının gezi rotasına girdi.

Turlarla ilçeye gelip otellerde konaklayan fotoğrafçılar, günün belirli saatlerinde sahaya çıkarak Munzur Çayı kıyısındaki arazilerde çiçek, böcek ve kelebek türleriyle ilgili makro çekim yapıyor.

Araçlarla ulaşımın kolay olduğu köyleri gezen fotoğrafçılar, yöresel mimariyle inşa edilmiş evler, yaşlılar, hayvancılıkla uğraşan besiciler ve tarihi koç başlı mezar taşlarını kadraja alıyor.

Yaban hayatına dair de çekimler yapan fotoğrafçılar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilçenin tanınmasına katkı sağlıyor.

"Her fotoğrafçı burada ilgi alanına göre çalışma yapabilir"

Fotoğraf sanatçısı Sati Güder, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır çekimler yaptığını ve Türkiye'yi gezmekten dolayı büyük keyif aldığını söyledi.

İstanbul'dan Tunceli'ye fotoğraf çekimi için geldiğini belirten Güder, şöyle konuştu:

"Buraya ilk defa geliyorum ve Tunceli ile ilgili görselleri gördüğümde buranın hep çok özel bir yer olduğunu düşünmüştüm. Gelip gördüğümde de yanılmadığımı anladım. Tunceli'nin doğası muhteşem ama doğasının yanı sıra çok köklü bir kültüre sahip. Fotoğrafçılar için de bir cennet olduğunu düşünüyorum. Her fotoğrafçı burada ilgi alanına göre çalışma yapabilir."

İbrahim Şimşek de belirli zamanlarda yaptıkları etkinliklerle Anadolu'nun güzelliklerini objektife yansıttıklarını anlattı.

Ovacık'ta çok güzel kelebeklerin olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Burada hiçbir yerde olmayan rengarenk çiçek türleri var ve bunları fotoğrafladık. Bir ineğin ve bir sürünün peşinden gittik. Daha sonra Munzur Vadisi'ni ve Munzur Çayı'nın Ovacık'a katmış olduğu manzarayı yakaladık. Köylere ve ailelere misafir olduk. Burada yaşayan yaşlı insanları özellikle kültürlerini yansıtan kıyafetleriyle fotoğrafladık." dedi.

"İnsanlar bizi çok güzel ve güler yüzle karşıladı"

Nuket Uluc da Ovacık'taki fotoğraf çekim etkinliğinin çok güzel ve yoğun geçtiğini belirtti.

Günün erken saatlerinde uyandıklarından bahseden Uluc, "Sokakları ve köyleri gezdik. Makro ve portre çekimler yapıp köylüleri çektik. Onların yemeklerini yedik. İnsanlar bizi çok güzel ve güler yüzle karşıladı. 'Bir şeyler yiyin için, bizim misafirimiz olun' dediler. O benim çok hoşuma gidiyor çünkü büyükşehirlerde bunları görmüyoruz. Ovacık'ta herkesin görmesi gereken çok güzel insanlar var." ifadelerini kullandı.

Yağmur Battal ise Tunceli'nin Ovacık ilçesine ilk defa geldiğini ve coğrafyasına hayran kaldığını belirterek, "Şimdiye kadar gelmemiş olduğum için çok hayıflanıyorum. Çiçekler, böcekler, kelebekler, sular, dağlar ve insanlar hepsi efsane. Burada olduğum için ve buradaki insanları da tanıdığım için çok memnunum." diye konuştu.

Fikriye Er de Ovacık'ın kendisini büyülediğini, karşılaştığı insanlardan, dağlardan, çiçeklerden ve kültürden çok etkilendiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ovacık, Fotoğrafçılar İçin Cennet - Son Dakika

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