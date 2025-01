Sanat ve Film Etkinlikleri Haftası

Kültür Sanat

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta, film festivallerinden sanat fuarlarına, geniş yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

"Trieste Film Festival", 16 Ocak'ta İtalya'nın Trieste şehrinde başlayacak.

"Singapur Sanat Haftası"nda Güneydoğu Asya'nın çağdaş sanatını öne çıkarmayı hedefleyen "S.E.A Focus" sanat fuarı, 18 Ocak'ta ziyarete açılacak.

Enstalasyonlardan, filmlerden, görüntülerden, panellerden ve performanslardan oluşan "Art SG" sanat fuarı, 17-19 Ocak'ta Singapur Marina Bay Sands Expo ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Norveç'in Tromso kentinde gerçekleştirilen "Tromso International Film Festival", 19 Ocak'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

Konserler ve gösteriler

Azerbaycan Devlet Oda Orkestrası, besteci Kara Karayev anısına bugün Azerbaycan Devlet Akademik Filarmoni Salonu'nda dinleyicilerin karşısına çıkacak.

Alman elektronik müzik grubu "Electric Callboy", 17 Ocak'ta Hollanda'nın Rotterdam kentinde dinleyiciyle buluşacak.

Cem Yılmaz, 17-18 Ocak'ta Azerbaycan'da yer alan Bakü Konferans Merkezi'nde hayranlarıyla bir araya gelecek.

Güney Koreli müzik grubu "Ateez", 18 Ocak'ta Fransa'nın Lyon, 20 Ocak'ta İtalya'nın Milano şehrinde konser verecek.

"Pantera" müzik grubu, Finlandiya'nın Helsinki kentinde 21 Ocak'ta müzikseverlerle buluşacak.

ABD'de "La Boheme" operası, New York'taki Metropolitan Opera Binası'nda 18 Ocak'ta sahnelenecek.

Danimarkalı çellist ve basçı Soren Lyng Hansen, 17, 24 ve 31 Ocak ile 7, 14 ve 21 Şubat'ta Dubai'de dinleyicilerle bir araya gelecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD'de bu hafta Leigh Whannell'in yönettiği ve Leigh Whannell, Corbett Tuck, Lauren Schuker Blum ve Rebecca Angelo'nun kaleme aldığı korku filmi "Wolf Man", 17 Ocak'ta vizyona girecek.

Yönetmenliğini Tim Fehlbaum'un üstlendiği Alman drama filmi "September 5", başrollerinde Keke Palmer ve SZA'nın yer aldığı, Lawrence Lamont'un yönettiği komedi filmi "One of Them Days" sinemaseverlerle buluşacak.

Oyuncu kadrosunda Isabelle Fuhrman, Mena Massoud, Jennifer Grey ve Kelsey Grammer'in yer aldığı, Julia Stiles'ın ilk uzun metraj yönetmenlik denemesi "Wish You Were Here" ile Gilles de Maistre'nin yönettiği ve Prune de Maistre ile senaryosunu yazdığı "Autumn and the Black Jaguar" filmi de bu hafta vizyonda olacak yapımlar arasında bulunuyor.