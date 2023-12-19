TBMM\'de "Allah\'ın gazabı böyle olur" tartışması: İnsanlıktan nasibini almamış bu arkadaşı siz ortaya çıkartmazsanız biz çıkartacağız

TBMM Genel Kurulu'nda 12 Aralık'ta fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez 14 Aralık'ta hayatını kaybetti. Bitmez kürsüde fenalaşıp yere yığıldığı esnada AK Parti sıralarından yükselen, "Allah'ın gazabı böyle olur" sözleri tartışma yarattı. Bitmez'in yere düştüğü sırada AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kürsüye dönük şekilde ayakta durup el kol hareketleriyle Bitmez'e tepki gösterdiği anlar dikkat çekti.

Söz konusu ifadeler nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda bir kez daha tartışma yaşandı. Genel Kurul'da söz alan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, AK Parti'nin söz konusu cümleyi söyleyen vekilin ismini açıklamasını istedi.

Çalışkan, "Tutanaklara yansıyan bir çirkin söz var. Bu söz tarihe kara harfle yazıldı. Bu utancı bu meclis unutmayacak. AK Parti sıralarından söylendiği tescillendiğine göre, burada bekleriz ki bir yiğit erkekçe, mertçe çıkıp, 'Ben söyledim, özür dilerim' desin. Biz kin gütmeyiz. Ama bunu söylemekten sakınıldı. Bütün bir topluluğu töhmet altında bırakmaya devam etti." dedi.

AK Parti sıralarından buna yanıt gelmeyince Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin söz aldı. "Allah'ın gazabı böyle olur" sözlerinin AK Parti'nin üzerinde zan olarak kaldığını vurgulayan Şahin şunları söyledi: "Bu husus AK Partili arkadaşlarımızın üzerinde zan olarak durmaktadır. Meclis tutanakları ortada. AK Parti sıralarından insanlıktan nasibini almamış bir arkadaşımız, "Allah'ın gazabı böyle olur' diyor. Bitmez yere düştükten sonra söylüyor.

Biz hala bu arkadaşın çıkartılmasını bekliyoruz. Siz çıkarmazsanız biz o kişiyi çıkartacağız, tüm kamuoyuyla paylaşacağız. Ama size dostane tavsiyemiz, bu zannı siz üzerinizden atın. Bu size AK Parti grubuna yakışır. Meclis'in saygınlığı, grubunuzun saygınlığı adına, bu insanlıktan nasibini almamış vekili çıkartın kamuoyuyla paylaşın. Bir özür yeterli. Bu zat ile AK Parti grubu yaşamasın."

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal da şu ifadeleri kullandı: "Siz önce daha geçtiğimiz hafta burada bu kürsüde canını kaybeden Hasan Bitmez yere yığıldığında, 'Allah'ın gazabı böyle olur' sözünü söyleyen milletvekilinizi ortaya çıkartın. Onu ortaya çıkarmadığınız her gün AK Parti'nin bütün grubu zan altında kalır. Bütün milletvekilleri o sözü söylemiş hükmündedir. O milletvekili onuru, şerefi, haysiyeti varsa çıkacak, Hasan Bitmez'in ailesinden, hatırasından Saadet Partisi'nden, tüm Meclis'ten ve tüm ülkeden özür dileyecek.