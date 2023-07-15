Yaşamını yitiren usta oyuncu Tanju Tuncel, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Geniş Aile, Dadı, Eyvah Eyvah gibi çok sayıda projede rol alan başarılı oyuncu Tanju Tuncel yaşamını yitirdi. 83 yaşında hayata veda eden usta oyuncu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

"CANLANDIRDIĞI KARAKTERLERLE HAFIZALARA KAZINDI"

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından Tuncel'in vefatı dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Tanju Tuncel'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Birçok tiyatro oyunu ile sinema ve dizide rol alan Tuncel için yarın öğle namazının ardından İstanbul Erenköy Galip Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

TANJU TUNCEL KİMDİR?

1940 yılında Adana'da dünyaya gelen Tanju Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başladı, İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli oldu. Meslektaşı Necdet Yakın'la kısa süreli bir evlilik yaşadı. 'Şaşıfelek Çıkmazı', 'Geniş Aile', 'Ruhsar', 'Sıdıka' gibi dizilerde; 'Duruşma', 'Eyvah Eyvah' ve 'Beyaz Melek 2 gibi filmlerde rol aldı.