Ümraniye Belediyesi Bisiklet Şenliği düzenlendi

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Ümraniye Belediyesi'nin bisiklet kurslarında eğitim gören öğrenciler için Bisiklet Şenliği düzenledi. 2-14 yaş arası 500 çocuk, 9 farklı kategoride kıyasıya yarıştı. Şampiyon olan ve dereceye giren sporculara kupa ve çeşitli hediyeler verildi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, tüm katılımcıların kendi gözünde birinci olduğunu belirterek "Sporun yaşı yoktur" dedi.

Ümraniye Belediye Meydanı'na kurulan parkurda çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın yanı sıra çok sayıda öğretmen ve velinin katıldığı şenlikte her katılımcı madalya kazanırken 9 farklı kategoride de kupa dağıtıldı. Şampiyon olan ve dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler de verildi.

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Düzenlenen etkinlikler vesilesiyle çocuklarla bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "500 gencimiz burada, sabahtan beri kıyasıya mücadele etti. Benim için tüm çocuklarımız birinci sayılır. Ümraniye Belediyesi'nin şehir meydanı hakikaten her türlü etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu yaz inşallah daha çok etkinlikte bir arada olacağız. Eylül'de İstanbul Kültür Yolu Ümraniye'den geçecek. ve hep beraber çok büyük şenlikler yapacağız. Gençlere şimdiden müjdemiz olsun" dedi.

Spor yapmanın önemine vurgu yaparak konuşmasını bitiren Yıldırım, "Sporun, yaşı yoktur. Siz gençlerin arasından, bisikletçi, voleybolcu, futbolcu, basketbolcu, karateci ve masa tenisçisi çıkacak." dedi.

3'üncü kademe bisiklet ve milli takım antrenörü olan, aynı zamanda Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünde bisiklet öğretmenliği yapan Ensar Efendioğlu gerçekleştirilen şenlikten detayları aktardı. Efendioğlu, "Çalıştığımız pilot İlköğretim Okulları'nda çocuklara bisiklet için temel eğitimler verip, bisiklet sürmeyi öğrettik. Şimdi de çocuklarımıza final gibi böyle bir şenlik düzenledik. Çocuklara kendi yaş kategorilerinde güzel bir yarış organize ettik. Yarışmamız 2-4 yaş tay tay denge bisikletiyle başlıyor. Bununla birlikte 5-6 yaş, 7-8 yaş, 9-10 yaş, 11-12 ve 13-14 yaş grubu olmak üzere 6 yaş kategorimiz var. 2 yaş grubu da kendi yaşlarında burada bizim oluşturmuş olduğumuz parkurda bir tur atacaklar" ifadelerini kullandı.

EFENDİOĞLU: "VELİLERDEN OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ"

Efendioğlu dereceye girenlere belediyenin sürpriz hediyeleri söyleyerek, "Dereceye girmiş olan sporcularımıza belediyemizin hazırladığı sürpriz hediyelerimiz de var ama en önemlisi katılım sağlayan bütün çocuklarımıza burada katılım madalyası takdim edeceğiz. Bu etkinliklerimiz için velilerden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Öncelikle bisiklet sürmeyi öğrettiğimiz için müteşekkir oluyorlar. Bisiklet sürmeyi biz okula gittiğimizde bunu yarım saatte 40 dakikada tekniğini vererek öğretmiş olduk ve bunlardan çok güzel bir geri dönüşler aldık" dedi.

DERECELER GEÇİCİ AMA EĞLENMEK KALICI

Bisiklet şenliğine çocukları için geldiğini söyleyen Ayşe Doğan ise "Çocuklarım çok seviyorlar bisiklete binmeyi ve onlara sosyal aktivite olsun diye katıldık. Çok da memnunuz, mutluyuz, emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.

12 yaşında olan ve 12-13 yaş kategorisinde yarışacak olan İsmail Furkan da "ben zaten bayağıdır bisiklet sürüyorum, sürmeyi de seviyorum. O yüzden bu yarışmaya katıldım. Heyecanlıyım inşallah kazanacağım" ifadelerini kullandı.

Daha önce Ümraniye Belediyesi Akıl Oyunları'nda Pentago alanında 2'nci olarak bisiklet ödülü kazanan Liva Özmen kazandığı bisikleti ile yarışmak istediği için şenlikte olduğunu söyleyerek "Akıl oyunlarına gidiyorum ve Pentago turnuvasında Ümraniye 2'ncisi oldum. Bisiklet verdiler ve ben onunla yarışacağım" dedi.

Anne Çiğdem Özmen ise "Kızım 1'inci olmak istiyor ama bu bir yarışma ve eğlenmek için buradayız. Dereceler geçici ama eğlenmek kalıcı. Çocuklar eğlensinler. Çok güzel bir etkinlik çok mutluyuz çok memnunuz" diye konuştu.