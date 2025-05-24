Umudun İzleri Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni - Son Dakika
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Kültür Sanat

Umudun İzleri Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni

Umudun İzleri Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni
24.05.2025 10:52
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Sultangazi'de 'Umudun İzleri' temalı fotoğraf yarışmasının ödül töreni Rami Kütüphanesi'nde yapıldı.

SULTANGAZİ Belediyesi, 'Umudun İzleri' temasıyla düzenlediği 4. Sultangazi Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ödül törenini gerçekleştirdi. Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen programda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Sultangazi Belediyesi, özgürlüğün simgelerinden birisi olan Hanzala'ya adadığı Kültür Sanat ve Özgürlük sezonu kapsamında bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 'Umudun İzleri' temasıyla yaklaşık bin 500 fotoğrafla katılım sağlanan 4. Sultangazi Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Rami Kütüphanesi'nde Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun'un ev sahipliğinde düzenlenen programa; İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Yıldız Konal Süslü, Halis Dalkılıç, Adem Yıldırım ve Hasan Turan, AK Parti Çevre ve Sosyal Politikalar Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Tuna, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hanzala film gösterimi ile açılan program, protokol konuşmaları ile devam etti.

VALİ GÜL: ORADA BİR ZULÜM VAR

İstanbul Valisi Davut Gül, "Ibni Haldun'un dediği gibi coğrafya kader. Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Bu açıdan şahit olduklarımızı kayda geçirmek, haklılığımızı, ahlaki üstünlüğümüzü muhafaza etmek ve bunları olabildiğince göstermek çok kıymetli. Filistinliler mazlum, orada bir zulüm var ve bu zulmü yapan İsrail, İsrail'de zalim. Düşman zalim, bizim zalim olma lüksümüz yok. Merhametimizi ve vicdanımızı kaybettiğimizde, düşmana benzediğimizde iddia ettiğimiz o ahlaki üstünlüğümüzü kaybetmiş oluruz" dedi.

TURAN: SANAT BÜN DÜNYAYA DUYURUR

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Sanat, çok önemli ve çok kıymetli; duyguların ve düşüncelerin en uygun şekilde ifade edilmesidir. Sanat, sonuç itibarıyla belki bugün bombaları, kurşunları Gazze'de işlenen katliamı durdurmayı başaramayabilir ama bunun bütün dünyaya duyurulmasını sağlayabilir" diye konuştu.

BAŞKAN DURSUN: FİLİSTİN'E DAİR UMUTLARIMIZ VAR

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi'de 'Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük' sezonundayız. Bu sezonda Filistin'e, özgürlüğe, umuda vurgu yapan programlarımız vardı. Konferanslarımız, seminerlerimiz, tiyatrolarımız ve benzeri programlarımız var. Bugün de ulusal bir fotoğraf yarışması 'Umudun İzleri' adı altında bir fotoğraf yarışması düzenlemiş olduk. Bu fotoğraf yarışmamız elbette Hanzala'ya da atıfta bulunduğumuz için Filistin direnişine, oradaki, umuda, özgürlüğe, barışa ve oradaki zulmü görmeyen dünyaya karşı Sultangazi'den bir ses vermek istedik. Umudumuz tükenmiyor, geleceğe dair umutlarımız var. Filistin'e dair de umutlarımız var. Onların özgür olacağına gönülden inanıyoruz" dedi.

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu birinciliği Umutlar Yeşersin adlı fotoğrafla İstanbul'dan Ömer Şahin, ikinciliği Bir Umut adlı fotoğrafla Van'dan Musa Talaşlı, üçüncülüğü ise Umut Her Zaman Var adlı fotoğrafla İstanbul'dan Nurettin Boydak aldı. Ayrıca 3 fotoğraf da mansiyon ödülü almaya hak kazandı .

Protokol, dereceye giren katılımcılara ödüllerini takdim etti. Birinci 30 bin TL, ikinci 20 bin TL ve üçüncü de 15 bin TL'nin sahibi oldu. Mansiyon ödülü 7 bin 500 oldu.

Yarışmaya katılan fotoğraflardan oluşan sergi, katılımcılar tarafından ilgiyle gezildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Umudun İzleri Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni - Son Dakika

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