Uzak Şehir Dizisi 11 Kasım'da Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Uzak Şehir Dizisi 11 Kasım'da Başlıyor

Uzak Şehir Dizisi 11 Kasım\'da Başlıyor

Kanal D'nin yeni dizisi 'Uzak Şehir', 11 Kasım'da başlıyor. Duygusal müzik ve etkileyici hikaye.

08.11.2024 12:31
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KANAL D'nin, AyNa Yapım imzalı yeni dizisi Uzak Şehir'den heyecanı yükselten yeni bir tanıtım filmi yayınlandı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı başrollerinde buluşturan dizi, hikayesi ve oyuncuları ile olduğu kadar müziğiyle de çok konuşulacak. Yayınlanan tanıtımda dünyaca ünlü besteci Joaquin Rodrigo'nun gitar konçertosu Sezen Aksu'nun adapte Türkçe sözleriyle 'De Mardin' şarkısı olarak yeniden hayat buldu.

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini üstlendiği Uzak Şehir, 11 Kasım Pazartesi akşamı ilk bölümüyle Kanal D'de ekrana gelecek. Mardin'in büyülü atmosferinde çekimleri gerçekleştirilen diziden merak uyandıran duygusal bir tanıtım yayınlandı.

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer'in oyuncu kadrosunda buluştuğu diziden yayınlanan yeni tanıtımda Alya ve oğlu Deniz Cihan'ın konuşması izleyenleri duygulandırırken Sadakat Albora'nın "Kavuşmak bu kadar ağır olmamalıydı!" sözleri dikkat çekiyor.

Hikayesi, atmosferi ve oyuncu kadrosu kadar müzikleriyle de çok konuşulacak dizinin dün gece yayınlanan tanıtımına ilk kez dinletilen 'De Mardin' şarkısı damga vuruyor. Dünyaca ünlü besteci Joaquin Rodrigo'nun gitar konçertosuna Sezen Aksu'nun söz yazdığı şarkı duygusal anlar yaşatıyor. 'Uzak Şehir'e özel hazırlanan 'De Mardin' şarkısı Sezen Aksu'nun adapte Türkçe sözleriyle Fiorecanto tarafından seslendiriliyor.

Heyecanla beklenen yeni tanıtımda, 'Uzak Şehir'de Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur. Bir annenin oğluyla kendisi için verdiği özgürlük mücadelesine, Albora fertlerinin kıyasıya iktidar savaşına ve etkileyici aşk hikayelerine sahne olacak dizi 'Uzak Şehir' 11 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D'de başlıyor.

'De Mardin' şarkısının sözleri:

Be Mardin, Nemrut'un çileli yıldızı

Kadınlarının daha kızken ağarırmış kan kınası gür saçları

Yıkarmış bütün günahları

De Mardin de hadi

En imtiyazsız, en yok en kayıt dışı

Kaç isyan var, kaç tevekkül, kaç çıbanın başı

Anlatmalı esasını hadi

Ne rızam var ne kaldı gözüm yaşı

De Mardin ben susturulduğun söz hakkınım

Kaydet ki şahidiyim bütün o koparılan kadınların kanı

Kendisini asırlar boyu doğuran o kül Zümrüt-ü Anka'nın

De Mardin

Yorum: Fiorecanto

Vokaller: Tuba Önal, Sibel Gürsoy

Orijinal Müzik: Joaquin Rodrigo

Adapte Türkçe Söz: Sezen Aksu

Düzenleme: Atakan Ilgazdağ

Tonmaister: Arzu Alsan

Mix: Murat Bulut

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Uzak Şehir Dizisi 11 Kasım'da Başlıyor - Son Dakika

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