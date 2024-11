Yanındayız Derneği, #kadınerkekeşittirnokta konferansı düzenledi

Kültür Sanat

ERKEKLERİN aktif katılımıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını amaçlayan Yanındayız Derneği'nin bu yıl 5'inci kez düzenlediği #kadınerkekeşittirnokta konferansı 21 Kasım tarihinde İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşti.

Yanındayız Derneği tarafından ekonomik ve sosyal yaşamda cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen #kadınerkekeşittirnokta Konferansı hayata geçirildi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin dünyada ve Türkiye'de nasıl uygulanabildiğinin örneklerle gösterildiği konferansta birbirinden farklı oturumlar ve konuşmacılar yer aldı. Konferansın açılış konuşmasını Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı, DFDS Akdeniz İş Birimi Satış, Pazarlama, İş Geliştirme ve Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu gerçekleştirdi. Cinsiyet eşitliğinde erkek müttefikliği konusunda uluslararası aktivizme önemli katkılarda bulunan Equimundo Başkanı ve Kurucu Ortağı Gary Barker ise konferansa Washington'dan çevrimiçi olarak katıldı. Konferansın sunuculuğunu ise Oyuncu ve Yanındayız Derneği Başkan Yardımcısı Mert Fırat ile Oyuncu Didem Balçın üstlendi.

AKÇALI: FARKINDALIĞI EYLEME DÖNÜŞTÜRMELİYİZ

Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı konuşmasında dernek olarak toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde erkekleri aktif birer rol modeli haline getirme hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Konferansın kadın ve erkek eşitliğinin olduğu bir toplum hayalinin güçlü bir ifadesi olduğunu belirten Selen Okay Akçalı, "Bugün burada bir araya gelmemiz, toplumsal dönüşümü gerçekleştirme kararlılığımızın somut bir göstergesi. Baskının ve tehdidin arttığı her yerde direnişin de yükseldiğini gördük. Kadınlar daha kararlı, daha güçlü ve en önemlisi yalnız değiller. Yanlarında duran, bu adaletsizliğe "dur" diyen erkekler var. İşte bu dayanışma, bizi dönüşüme ve sürdürülebilir bir değişime götürecek. Bugün bizlere düşen görev, yalnızca bir farkındalık yaratmak değil; bu farkındalığı eyleme dönüştürmektir. Daha eşit, daha adil bir toplum için her birimizin yapabileceği şeyler var. Artık harekete geçtik ve birlikte daha büyük bir etki yaratacağız. Toplumsal cinsiyet eşitliğini her düzeyde hayata geçirebilmek için iş dünyası, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'25 KASIM'DA NÖBETTEYİZ'

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası'na yönelik aktivizm çağrısında bulunan Akçalı, "25 Kasım'da Şişli Belediyesi ile Maçka Sanat Parkı'nda 19: 00-20: 00 saatleri arasında gerçekleştireceğimiz Nöbetteyiz eyleminde bir araya gelelim. O gece Yanındayız erkekleri, 2024 yılı boyunca ülkemizde erkek şiddeti nedeniyle yaşamlarını kaybeden kadınların isimlerini okuyacak. Bu eylem, sessiz kalmayacağımızın, mücadeleden vazgeçmeyeceğimizin bir sembolü olacak. Sizleri bu dayanışmanın parçası olmaya davet ediyorum" diye belirtti.

FIRAT: ERKEKLER FEMİNİST OLMAK ZORUNDA

Eşitlik söyleminin maaş eşitsizliğinden evdeki iş yükünün paylaşımına kadar uzanan çok geniş bir perspektifi olduğunu belirten Oyuncu ve Yanındayız Derneği Başkan Yardımcısı Mert Fırat, "İnsan hayatı rakamlarla ölçülmez ama her geçen yıl kadın cinayetleri artıyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında kadın cinayetleri artıyor. Bunun yanı sıra hak temelli mücadelede kimi zaman ileri doğru adım attığımız, kimi zaman atamadığımız durumlar da var. Mesela şu anda bir kazanımımız olan İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayamıyoruz. Dolayısıyla bu konferansın amacı eşitliğe 360 derece bakmak. Kadının üstüne birçok yükümlülük düşüyor ve zaten bir mücadelenin içinde. Ama erkeğe daha çok sorumluluk düşüyor. Eşitlik söyleminin maaş eşitsizliğinden evdeki iş yükünün paylaşımına kadar uzanan çok geniş bir perspektifi var. Bu nedenle erkekler feminist olmak zorunda. Erkekler; kadın bakış açısından empati kurabilen, onunla birlikte hareket edebilen, tartışabilen, bu konuda birikimi olan ve feminizmle ilgili okur yazarlığı olması gereken birikime sahip olmalı. Sisteme tabi olmaktan bu baskıya uyum sağlamış, erkekleşmiş kadınlar da olabiliyor. Dolayısıyla erkek, kadına fiziki kuvvetinden ya da eğitiminden dem vurmak yerine orada oluşmuş açığı gidererek hayata katmalı ve bahane üretmemeli. Bu eşitliği sağlamak için günümüz teknolojileri, ekonomisi ve imkanlarını yanına katarak elinden geleni yapmalı diye düşünüyoruz" dedi.

ÇOK SAYIDA OTURUM GERÇEKLEŞTİ

İş insanları ve fikir önderlerinin bir araya geldiği konferansta bu yıl; Equimundo Başkanı ve Kurucu Ortağı Gary Barker 'Erkekliğe yeni bir açıdan bakmak' oturumunda konuşmacı olarak yer aldı. Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, Boyner Grup CEO & Yönetim kurulu Başkanı Cem Boyner, Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, Aktivist Gazeteci, Yazar Meral Tamer 'Yüzleşmeler' oturumunda katılımcılara bilgiler verdi. 'Meydan Okuyanlar' oturumunda İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Itır Erhart, Eski Futbol Hakemi, Gazeteci ve İnsan Hakları Aktivisti Halil İbrahim Dinçdağ, Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç yer aldı.

AÇEV Kurumsal İş birlikleri ve Savunu Direktörü Hasan Deniz 'Madalyonun İki Yüzü; Babalık ve Erkeklik' oturumunda, Sivil Toplum Gönüllüsü Bahadır Kaleağası, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ve LL.M MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Nazan Moroğlu 'Dersimiz Feminizm' oturumunda konuşmacı olarak yer aldı. 'Bir Değişim Öncüsünün Hikayesi' başlıklı oturum ise Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı ve SEEDS Kurucusu Joana Bacallo'nun katılımıyla gerçekleşti. 'Yerel Yönetimde Bir 'Yanındayız' Hikayesi' oturumunda Gazeteci-Yazar Banu Güven ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş birlikte bir sohbet gerçekleştirdiler. Teknoloji ve Sürdürülebilirlik İletişimcisi Sertaç Doğanay ve Futurebright Şirket Ortağı Akan Abdula 'Başka Bir Erkeklik Mümkün mü?' oturumunda bir araya gelirken, 'Doğruluk mu Cesaret mi?', oturumunda Oyuncu İbrahim Selim, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane yer aldı. İbrahim Selim moderatörlüğünde gerçekleşen 'Dizi Dizi Erkeklik' oturumunda ise Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar dizilerinin yapımcısı Faruk Turgut ile televizyon dizilerindeki kadınlık ve erkeklik rolleri tartışıldı.