Önder'in az bilinen yönü! Çok sayıda filme damgasını vurmuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Önder'in az bilinen yönü! Çok sayıda filme damgasını vurmuştu

Geniş Video İzle

Sırrı Süreyya Önder, sadece politik kimliğiyle değil, senaristlikten yönetmenliğe, oyunculuktan yazarlığa uzanan çok yönlü sanat yolculuğuyla da dikkat çekiyor. ''Beynelmilel'' gibi ödüllü yapımlarla hafızalara kazınan Önder, sanatını toplumsal mücadeleyle harmanladı, sinema, televizyon ve yazılı basında derin izler bıraktı.

03.05.2025 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırrı Süreyya Önder, sadece siyasette değil, sanat dünyasında da iz bırakmış bir isim. Senarist, yönetmen, yazar ve oyuncu kimlikleriyle öne çıkan Önder'in sanat hayatı, toplumsal mücadeleyle yoğrulmuş üretimlerin hikâyesi olarak dikkat çekiyor. 2006 yılında vizyona giren "Beynelmilel", Sırrı Süreyya Önder'in sinemadaki en bilinen eseri olarak hafızalara kazındı.

Önder'in az bilinen yönü! Çok sayıda filme damgasını vurmuştu

Mahsun Gül ile birlikte yönettiği film, askeri darbe sonrası Türkiye'sinde bir kasabada geçiyor ve baskıcı dönemi mizah yoluyla eleştiriyor. Film, 2007 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film" dahil olmak üzere birçok ödül kazandı. Eleştirmenlerce "politik sinemanın güçlü örneklerinden biri" olarak değerlendirildi.

Önder'in az bilinen yönü! Çok sayıda filme damgasını vurmuştu

BİRÇOK YAPIMDA GÖREV ALDI

Sırrı Süreyya Önder, sanat hayatı boyunca sinemanın birçok alanında aktif rol aldı. Yönetmenlik, senaristlik, senaryo danışmanlığı ve oyunculuk gibi farklı görevlerde bulunduğu projelerle hem ana akım hem de bağımsız sinema dünyasında iz bıraktı. Senarist olarak ilk dikkat çeken çalışması, televizyon dizisi "Emret Komutanım" oldu. Ardından sinema alanında "O... Çocukları" ve "İtirazım Var" gibi önemli yapımların senaryosunu kaleme aldı. Ayrıca "Kalpsiz Adam" dizisinde senaryo danışmanı olarak görev yaptı.

Önder'in az bilinen yönü! Çok sayıda filme damgasını vurmuştu

Oyunculuk kariyerinde de oldukça çeşitli rollerde yer aldı. "Sis ve Gece", "Zombilerin Düğünü", "Ejder Kapanı", "Mar", "Yeraltı", "Düğün Dernek", "Ferahfeza", "İçimdeki Ses", "14 Tirmeh", "Manyak" ve "İtirazım Var" gibi filmlerde oyuncu olarak performans sergiledi. Bu filmlerdeki rolleriyle hem dramatik hem de mizahi yönünü ortaya koydu. Aynı zamanda "Mutluluk" filminde uyarlama ekibinde yer aldı. Çok sayıda yönetmenin birlikte çalıştığı politik içerikli "F Tipi Film" projesinde hem ortak yönetmen hem de senarist olarak katkı sundu. Kısa film alanında da üretim yapan Önder, "Taş Yok Mu Taş" adlı kısa filmde yönetmen, senarist ve oyuncu olarak üçlü bir görev üstlendi.

Önder'in az bilinen yönü! Çok sayıda filme damgasını vurmuştu

YAZILARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Sırrı Süreyya Önder'in sanat yolculuğu sadece sinemayla sınırlı değil. Cezaevi yıllarında başlayan yazı serüveni, daha sonra çeşitli gazetelerde ve dergilerde köşe yazılarına dönüştü. Radikal, Birikim, BirGün gibi yayınlarda yayımlanan yazıları; mizah, toplumsal eleştiri ve halk edebiyatını birleştiren bir dil taşıyordu.

Önder\'in az bilinen yönü! Çok sayıda filme damgasını vurmuştu

Sırrı Süreyya Önder, Kültür Sanat, Politika, Yönetmen, Magazin, Sinema, Gibi, Son Dakika

Son Dakika Politika Önder'in az bilinen yönü! Çok sayıda filme damgasını vurmuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi:
    ALLAH RAHMET EYLESİN.MEKANI CENNET OLSUN.DEĞERLİ BİR BARIŞ ELÇİSİ.ONU RAHMETLE ANACAĞIZ.ADIYAMANIN GURURU .SENİ ÇOK SEVİYORUZ.SENİ HER ZAMAN RAHMET VE MİNNETLE ANACAĞIZ. 15 16 Yanıtla
  • janehartsell:
    Something about your smile makes me want to unravel its secrets. Tell me its story, with just a touch, slowly. f1nd me on janehartsell_mooo_com change _ to dot 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 19:15:16. #7.12#
SON DAKİKA: Önder'in az bilinen yönü! Çok sayıda filme damgasını vurmuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.