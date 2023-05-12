14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini açıklayan Doğuş'un yaptığı hareket, herkesi şaşırttı - Son Dakika
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14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini açıklayan Doğuş'un yaptığı hareket, herkesi şaşırttı

12.05.2023 16:56

Çıkardığı şarkılarla bir döneme damgasını vuran ve Doğuş adıyla bilinen sanatçı Orhan Baltacı, sosyal medya hesabından cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini belirtirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde kullandığı kalp işaretini yaparak bir fotoğraf paylaştı. Bazı takipçileri Baltacı'nın bu hareketine anlam veremeyince, "Kafan karışmış" gibi yorumlarda bulundu.

Uyan, Gamsız, Yan Yüreğim, Hadi Çiçeğim, Adımı Çok Anacaksın ve Vur Vur Yüreğime gibi şarkılarıyla adını duyuran Doğuş, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde desteklediği ismi açıkladı.

ERDOĞAN'I ETİKETLEDİ

Twitter hesabından kalp işareti yaptığı bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı Doğuş, "Seninleyiz başkanım Allah'u Ekber" yazarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketledi.

14 Mayıs seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini duyuran Doğuş'un yaptığı hareket dikkat çekti

YAPTIĞI İŞARETİ DİKKAT ÇEKTİ

Doğuş'un paylaşımında Millet İttifakı'nın kullandığı kalp işaretini yapması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Paylaşıma yorum yapan birçok kullanıcı, "Kafan karışmış" ve "İşaret yanlış olmuş" yorumunu yaptı.

İşte Doğuş için yapılan bazı yorumlar...

14 Mayıs seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini duyuran Doğuş'un yaptığı hareket dikkat çekti
14 Mayıs seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini duyuran Doğuş'un yaptığı hareket dikkat çekti
14 Mayıs seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini duyuran Doğuş'un yaptığı hareket dikkat çekti
14 Mayıs seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini duyuran Doğuş'un yaptığı hareket dikkat çekti
14 Mayıs seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini duyuran Doğuş'un yaptığı hareket dikkat çekti
YORUMLAR (1)
  • Bahri Fazlıoğlu: Sanat dünyasının aklı başında temsilci ve çalışanlarının AKP ve RTE yi desteklemesini garipseyen LGBT sapkınları biraz aynaya bakması lazım. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs, Doğuş, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini açıklayan Doğuş'un yaptığı hareket, herkesi şaşırttı - Son Dakika


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