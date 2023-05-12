Uyan, Gamsız, Yan Yüreğim, Hadi Çiçeğim, Adımı Çok Anacaksın ve Vur Vur Yüreğime gibi şarkılarıyla adını duyuran Doğuş, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde desteklediği ismi açıkladı.
Twitter hesabından kalp işareti yaptığı bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı Doğuş, "Seninleyiz başkanım Allah'u Ekber" yazarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketledi.
Doğuş'un paylaşımında Millet İttifakı'nın kullandığı kalp işaretini yapması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Paylaşıma yorum yapan birçok kullanıcı, "Kafan karışmış" ve "İşaret yanlış olmuş" yorumunu yaptı.
Son Dakika › Magazin › 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini açıklayan Doğuş'un yaptığı hareket, herkesi şaşırttı - Son Dakika