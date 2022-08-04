93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin sarı-kırmızı bikinisiyle adeta şov yaptı - Son Dakika
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93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin sarı-kırmızı bikinisiyle adeta şov yaptı

04.08.2022 10:58
93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin sarı-kırmızı bikinisiyle adeta şov yaptı

153 kilodan 60 kiloya düşmesiyle büyük bir değişim geçiren Pelin Öztekin, sarı kırmızı bikinisiyle verdiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. 93 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Öztekin'in geçirdiği zorlu sürecin izlerini kapatmaması büyük takdir topladı.

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, sonraki yıllarda toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi. Değişimiyle herkesi şaşırtan Öztekin, paylaşımlarıyla hayran bırakıyor.

SARI-KIRMIZI BİKİNİSİYLE BEĞENİ TOPLADI

Verdiği kiloların ardından bambaşka bir görünüme kavuşan Pelin Öztekin, şu sıralara tatilin tadını çıkarıyor. Tatil için Balıkesir Ayvalık'a giden Pelin Öztekin art arda bikinili pozlarını paylaştı. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan güzel oyuncu sarı kırmızı bikinisiyle büyük beğeni topladı. Öztekin fotoğraflarını "Sevdiğim her şey fotoğrafta" notuyla paylaştı.

FİLTRESİZ PAYLAŞTI

Verdiği kilolardan dolayı vücudunun bazı yerlerinde çatlaklar oluşan başarılı oyuncu paylaşımında bunları gizlemeyerek takdir topladı. Birçok kişi "Başkası olsa Photoshop yapar çatlakları gizler. Sanan helal olsun" tarzında yorumlar yaptı.

YORUMLAR
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Pelin Öztekin, Ayvalık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin sarı-kırmızı bikinisiyle adeta şov yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin sarı-kırmızı bikinisiyle adeta şov yaptı - Son Dakika
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