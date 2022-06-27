7 aylık hamile Gupse Özay'dan karnı burnunda poz geldi! Kısa sürede gündem oldu

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2014 yılında yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği Deliha filminin başrolünü paylaşan Gupse Özay ile Barış Arduç'un arkadaşlıkları kısa sürede aşk dönüştü. 6 yıl aşk yaşayan ikili, 2020 yılında nikah masasına oturdu. İlişkilerini olduğu gibi evliliklerini de gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, şimdilerde anne ve baba olmak için gün sayıyor.

KARNI BURNUNDA POZ VERDİ

Geçtiğimiz ay uzun süredir gözlerden uzak olan Gupse Özay'ın hamile olduğu ortaya çıktı. Şimdilerde 7 aylık hamile olan ve kız bebek bekleyen Gupse Özay'ın ilk karnı burnunda pozu ortaya çıktı. Oyuncunun pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

2 FİLM, 1 ANİMASYON 1 DE DİZİ YAZDI

Hamilelik sürecini evinde geçiren Gupse Özay, bu süreçte dizi ve film senaryosu yazıyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu, "'Yoksun da yoksun' deyip duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok" ifadelerini kullandı.