7 yıldır birlikte olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlendi

Kiraz Mevsimi isimli dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, 7 yıldır mutlu bir ilişki yaşıyor. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından yayınladıkları aşk dolu pozlarla gündeme gelen ikili, dün evlendi.

EVLENDİLER

Ünlü çift, Almanya'nın Karlsruhe kentinde mutluluğa 'evet' dedi. İkilinin nikah törenine sadece ailesi ve yakın çevresi katıldı. Güzel oyuncu Özge Gürel, nikah töreninde beyaz midi boy bir gelinlik giyerek eldiven ve şapka kullandı. Çayoğlu ise siyah bir takım elbise tercih etti.

KANSERLİ ÇOCUKLAR İÇİN BAĞIŞ YAPTILAR

Ünlü isimler gelinlik ve damatlıkla da birbirinden güzel pozlar vermeyi ihmal etmedi. Çiftin romantik kareleri de sosyal medyada gündem oldu. Ünlü çift, nikah hediyeleri için ise Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağış yaptı.

İşte Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in fotoğrafları...