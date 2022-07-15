7 yıldır birlikte olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlendi - Son Dakika
Üye Girişi

7 yıldır birlikte olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlendi

15.07.2022 07:23

7 yıldır aşk yaşayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu çifti, 7 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Çift, dün Almanya'da nikah masasına oturdu. İkilinin nikah esnasında ve sonra çektirdiği fotoğraflar da sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kiraz Mevsimi isimli dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, 7 yıldır mutlu bir ilişki yaşıyor. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından yayınladıkları aşk dolu pozlarla gündeme gelen ikili, dün evlendi.

EVLENDİLER

Ünlü çift, Almanya'nın Karlsruhe kentinde mutluluğa 'evet' dedi. İkilinin nikah törenine sadece ailesi ve yakın çevresi katıldı. Güzel oyuncu Özge Gürel, nikah töreninde beyaz midi boy bir gelinlik giyerek eldiven ve şapka kullandı. Çayoğlu ise siyah bir takım elbise tercih etti.

7 yıldır birlikte olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlendi

KANSERLİ ÇOCUKLAR İÇİN BAĞIŞ YAPTILAR

Ünlü isimler gelinlik ve damatlıkla da birbirinden güzel pozlar vermeyi ihmal etmedi. Çiftin romantik kareleri de sosyal medyada gündem oldu. Ünlü çift, nikah hediyeleri için ise Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağış yaptı.

İşte Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in fotoğrafları...

7 yıldır birlikte olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlendi
7 yıldır birlikte olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlendi
7 yıldır birlikte olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlendi
7 yıldır birlikte olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlendi
7 yıldır birlikte olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlendi
7 yıldır birlikte olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlendi
7 yıldır birlikte olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlendi
7 yıldır birlikte olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlendi
7 yıldır birlikte olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlendi
7 yıldır birlikte olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlendi
7 yıldır birlikte olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlendi
7 yıldır birlikte olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlendi
YORUMLAR
500
Polonya'da Nazi kampı yakınlarında en az 8 bin cesedin külünün olduğu toplu mezar bulundu Polonya'da Nazi kampı yakınlarında en az 8 bin cesedin külünün olduğu toplu mezar bulundu Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu Evlendi Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu Evlendi

Serkan Çayoğlu, Özge Gürel, Almanya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 7 yıldır birlikte olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlendi - Son Dakika


Son Dakika
00:55 TRT'nin ilk spikerlerinden olan Aytaç Kardüz, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu
00:53 CHP'li Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'nu eleştirdi: Hatalarını kabul etmemesinden bazı partililer rahatsız
00:03 TV ekranlarında eşine az rastlanır bir olay yaşandı: Canlı yayında kanlar içinde kalan spiker haber sunmaya devam etti
23:56 Acilde sıra beklemeden sağlıkçıların odasını basan grup ortalığı karıştırdı! Sağlıkçılarla hasta yakınları arasında arbede çıktı
23:51 ABD eski başkanı Donald Trump'un ilk eşi Ivana Trump hayatını kaybetti
23:49 ABD'den Türkiye'ye satışı onaylanan F-16'larla ilgili kısıtlama! Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine dair şart koşuldu
23:12 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Kim Min-jae'nin serbest kalma bedelini yatıran Fransız ekibi Rennes transferi tamamladı
23:09 Malezya'da korkunç olay! Nehirden fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ceset kalıntılarını gören acılı teyze gözyaşlarına boğuldu
22:23 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye tehdit: Her türlü hataları pişman olmalarına neden olacak
22:18 Fenerbahçelilerin heyecanla beklediği Dinamo Kiev maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 08:28:19. #1.11#
SON DAKİKA: 7 yıldır birlikte olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement