8 yıllık eşi Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel'den itiraf: Ben aşksız yapamam - Son Dakika
Üye Girişi

8 yıllık eşi Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel'den itiraf: Ben aşksız yapamam

05.05.2022 10:37

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'dan geçtiğimiz aylarda boşanan Selen Görgüzel, Kuruçeşme'de bir mekanda sahne aldı. Özel hayatıyla ilgili bir itirafta bulunan Görgüzel "Aşka kapalı değilim. Ben aşksız yapamam" ifadelerini kullandı.

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu eşi Selen Görgüzel geçtiğimiz aylarda 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı almıştı. 2014 yılında evlenen Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in arasının öpüşme sahnesinden sonra açıldığı iddia edilse de ikili bu söylentileri yalanlamıştı.

1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE YENİ ARACIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Selen Görgüzel, dün akşam Kuruçeşme'de bir mekanda sahne aldı. Konsere 1 milyon lira değerindeki aracıyla gelen Görgüzel, sahnede iddialı kıyafet tercih ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Kıyafet seçerken ciddi bir emek harcıyorum. Taşıyabileceğim kıyafetler giydiğim sürece sorun olacağını düşünmüyorum. Lütfen beni Gülşen ile kıyaslamayın. Gülşen'in kıyafet seçimleri cesur bulunmadan önce de ben böyle kıyafetler giyiyordum. Tarzım bu" açıklamasını yaptı.

Eski eşini çabuk unuttu! 1 ay önce boşanan Selen Görgüzel aşka kapılarını açtı

"ARABA ALDIM, KREDİSİNİ ÖDÜYORUM"

Hamdi Alkan, boşandığı Selen Görgüzel'e 2005 Model Peugeot 206 bırakmıştı. Bu konuya da değinen Görgüzel, "Bu arabanın o arabayla ilgisi yok. O araç prosedür gereği bana gelmişti. Bu arabayı kendim aldım, kredisini ödüyorum" dedi.

Eski eşini çabuk unuttu! 1 ay önce boşanan Selen Görgüzel aşka kapılarını açtı

"AŞKSIZ YAPAMAM"

Aşka kapılarının açık olduğunu belirten Selen Görgüzel, "Aşka kapalı değilim. Ben aşksız yapamam. Doğru zamanda ve doğru yerde karşıma çıkacak birisine aşık olurum diye umuyorum" şeklinde konuştu.

Eski eşini çabuk unuttu! 1 ay önce boşanan Selen Görgüzel aşka kapılarını açtı

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979'da İstanbul'da doğdu. Oyunculuk yapan Selen Görgüzel, 43 yaşındadır. Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen'in Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında part time çalışarak başladı. Selen Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır. 18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var.

Eski eşini çabuk unuttu! 1 ay önce boşanan Selen Görgüzel aşka kapılarını açtı

Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Zirvedeki Sesler" isimli programı sunarak ekran hayatına başladı. Bu ilk adımdan sonra çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirdi.

Eski eşini çabuk unuttu! 1 ay önce boşanan Selen Görgüzel aşka kapılarını açtı

Selen Görgüzel'in Oynadığı Diziler

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer aldı. Eşi Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanındı. Selen Görgüzel 2017 yılının yaz sezonunda ise Star TV'nin sevilen dizisi Türk Malı ile izleyicisi karşısına çıkmıştır. Türk Malı dizisinde rol alan Selen Görgüzel, bu dizide Şehnaz karakterini canlandırdı.


YORUMLAR
500
Üç Kuruş 25. Bölüm Fragman Üç Kuruş 25. Bölüm Fragman Oğlum 13. Bölüm Fragman Oğlum 13. Bölüm Fragman

Selen Görgüzel Alkan, Hamdi Alkan, Kuruçeşme, Yönetmen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin 8 yıllık eşi Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel'den itiraf: Ben aşksız yapamam - Son Dakika


Son Dakika
10:53 Kanada hükümeti resmen onayladı! Uzayda suç işleyenler cezasını Dünya'ya dönünce çekecek
10:50 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler yaşandı? Çınar, Defne'den ayrıldı mı?
10:35 Buldozer lastiği patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
10:31 Çocuklardan birini mahallede sürükledi, kalan 4 çocuk ise pencereden çığlık atarak yardım istedi
10:29 16 ülkede görülen "gizemli hepatit" virüsü Türkiye'de var mı? Uzmanlar yanıtladı
10:24 Mayıs ayında kira zam oranı belli oldu: Kira zammı % 34,46'yı geçemeyecek
10:21 Fiyatlar artınca balkonlar bostan oldu! Herkes domates, biber ekmeye başladı
10:16 Engelli işçi bayramda bilet bulamadı, işe gidemeyince kovuldu! Yargıtay işçiyi haklı buldu
10:13 Bilim Kurulu üyesinden maske açıklaması: Haziranda tüm kısıtlamaların kaldırılmasını bekliyoruz
10:10 TÜİK'in tespit ettiği enflasyon oranı yıllık yüzde 69,97 olarak açıklandı: Nisan ayı enflasyonu 7,25 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 10:59:55. #1.13#
SON DAKİKA: 8 yıllık eşi Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel'den itiraf: Ben aşksız yapamam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement