Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül'den özür dileyip teklifte bulundu
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül'den özür dileyip teklifte bulundu

08.03.2026 10:01
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül\'den özür dileyip teklifte bulundu
08.03.2026 10:01
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül\'den özür dileyip teklifte bulundu
Survivor programında Bayhan'a beste yapabilmesi için kayıt cihazı verilmesi üzerine sosyal medyada sitem eden Yılmaz Morgül'e Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi. Ilıcalı, Morgül'ün serzenişini haklı bulduğunu belirterek kamuoyu önünde özür diledi. Mahcup olduğunu belirten Ilıcalı, "Seni bir All Star'da görmek isteriz" dedi.

Survivor'da Bayhan'a beste yapabilmesi için kayıt cihazı verilmesi üzerine sosyal medyada sitem eden Yılmaz Morgül'e Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi. Ilıcalı, Morgül'ün serzenişini haklı bulduğunu belirterek ada konseyinde özür diledi.

"SİTEMİNİ HAKLI BULUYORUM"

Yılmaz Morgül'ün Survivor döneminde beste yapmak için yalnızca kalem ve defter istediğini ancak bu talebinin karşılanmadığını söylemesi üzerine Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Morgül'ün kendisini de etiketlediğini belirten Ilıcalı, yaşanan durumdan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Yılmaz Morgül, bugün sosyal medya hesabından 'Survivor'da şarkı sözü ve beste yapmak için sadece kalem ve defter istedim ama verilmedi. Bayhan'a ise beste yapması için kayıt cihazı hediye ediyorsunuz' şeklinde bir açıklama yapmış. O zaman da üzülmüştüm ama şimdi daha çok üzüldüm. Beni de etiketlemiş. Sitemini haklı buluyorum ve Bayhan'daki kayıt cihazını geri almayı düşünmediğim gibi sevgili Yılmaz'dan özür dilemeyi tercih ediyorum."

Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül'den özür dileyip teklifte bulundu

"SENİ ALL STAR'DA GÖRMEK İSTERİZ"

Yılmaz Morgül'e duyduğu sevgiyi dile getiren Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılmaz, seni gerçekten çok severim. Görüşemedik de. Mahcubum. Bu konuda ne desek haklısın. Çok değerlisin bizim için. Senin katıldığın sezon bizim için efsane bir sezondur. Seni bir All Star'da görmek isteriz. Yemin ederim haberim olmadı, duyunca üzüldüm."

MORGÜL'DEN SİTEM GELMİŞTİ

Yılmaz Morgül daha önce yaptığı paylaşımda Survivor'da beste yapmak için yalnızca kalem ve defter istediğini ancak bu talebinin karşılanmadığını ifade etmişti. Morgül, Bayhan'a beste yapması için kayıt cihazı verilmesini eleştirerek şu sözlerle sitem etmişti:

"Survivor'da sadece bir kalem ve defter istedim. Şarkı sözü ve beste yapmak için vermediniz. Sevgili Bayhan'a beste yapması için kayıt cihazı hediye ediyorsunuz. O zaman da çok üzülmüştüm. Şimdi daha çok…"

Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül'den özür dileyip teklifte bulundu

    Yorumlar (2)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Hangi şarkının bestesi Yılmaz morgül e ait. Besteci olduğunu bilmiyordum. 4 0 Yanıtla
  • Adam Adam:
    Bazı hatalar özürle geçmez Acun. Besteciler Survivor yakındır. 1 0 Yanıtla
