Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin dünyaevine girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin dünyaevine girdi

19.07.2023 08:41

Oyuncu Ahmet Kural, uzun süredir birlikte olduğu avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile dün akşam evlendi. Ünlü isimler, Bodrum'da nikah masasına oturan çifti mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Başarılı oyunculuk performansı ile dikkat çeken Ahmet Kural 4 yıldır avukat Çağla Gizem Şahin ile birliktelik yaşıyordu. Mart ayında yollarını ayıran ve haftalar sonra barışan ikili, dün akşam nikah masasına oturdu.

ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

İlişkilerine ikinci bir şans veren çift, dün akşam Bodrum Cennet Koyu'ndaki bir otelde evlendi. Bodrum, Cennet Koyu'nda düzenlenen düğüne aileleri ve yakın arkadaşları katıldı. Davetliler arasında Özge Gürel, Serkan Çayoğlu, Bedri Güntay ve Pelin Karahan gibi isimler vardı. Gecede çiftin şahitliğini ise Devrim Yakut ve Alp Güler Berat Bumin yaptı.

İKİ GELİNLİK GİYDİ

Düğünde iki farklı gelinlik tercih eden Çağla Gizem Şahin, önce straplez uzun çiçek detaylı bir gelinlik giydi. Şahin daha sonra da püskül detaylı mini bir gelinlik tercih etti. Saç ve makyajda doğallığı tercih eden ünlü isim şıklığıyla göz kamaştırdı. Ahmet Kural ise düğününde beyaz bir damatlık giydi.

İşte düğünden kareler...

YORUMLAR
500

Ahmet Kural, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin dünyaevine girdi - Son Dakika


Son Dakika
10:59 Bayern Münih, dostluk maçında rakibine gol oldu yağdı! Skoru görenler gözlerine inanamadı
10:55 Böyle dostluk olmaz olsun! Bayern Münih dinlenip dinlenip gol attı, skor ağızları açık bıraktı
10:55 Gigi Hadid ve arkadaşı, uyuşturucu madde bulundurmak suçundan yakalandı
10:51 Gigi Hadid uyuşturucu nedeniyle tutuklandı
10:33 Vatandaşın verdiği o komut, yıkımı yapılan binayı yerle bir etti! O anlar kamerada
10:30 Yıkımı yapılan binanın yanından geçen vatandaş "İn aşağı" diye bağırdı! Bina yerle bir oldu
10:30 ABD'ye gideceği düşünülen Taylan Antalyalı'nın sonraki durağı Adana! İmzayı atmaya çok yakın
10:26 ABD'ye gitmesi beklenen Taylan Antalyalı, rotayı Adana'ya kırdı! İmza an meselesi
10:27 Piyasaların alevi iyice harlandı! Dolar, euro ve gram altında yeni tarihi zirve
10:22 Piyasaların ateşi düşmüyor! Dolar, euro ve gram altın rekor seviyelerde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2023 11:09:38. #1.11#
SON DAKİKA: Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin dünyaevine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement