Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin dünyaevine girdi

Başarılı oyunculuk performansı ile dikkat çeken Ahmet Kural 4 yıldır avukat Çağla Gizem Şahin ile birliktelik yaşıyordu. Mart ayında yollarını ayıran ve haftalar sonra barışan ikili, dün akşam nikah masasına oturdu.

ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

İlişkilerine ikinci bir şans veren çift, dün akşam Bodrum Cennet Koyu'ndaki bir otelde evlendi. Bodrum, Cennet Koyu'nda düzenlenen düğüne aileleri ve yakın arkadaşları katıldı. Davetliler arasında Özge Gürel, Serkan Çayoğlu, Bedri Güntay ve Pelin Karahan gibi isimler vardı. Gecede çiftin şahitliğini ise Devrim Yakut ve Alp Güler Berat Bumin yaptı.

İKİ GELİNLİK GİYDİ

Düğünde iki farklı gelinlik tercih eden Çağla Gizem Şahin, önce straplez uzun çiçek detaylı bir gelinlik giydi. Şahin daha sonra da püskül detaylı mini bir gelinlik tercih etti. Saç ve makyajda doğallığı tercih eden ünlü isim şıklığıyla göz kamaştırdı. Ahmet Kural ise düğününde beyaz bir damatlık giydi.

İşte düğünden kareler...