Aslı Enver'den ayrılık açıklaması geldi: Birbirimize zaman ayıramadık - Son Dakika

Soylu ile Özdağ arasındaki polemiğe Sedat Peker de dahil oldu! Paylaşımlar üst üste geldi

Özdağ'dan bakanlık kapısında Soylu'ya sert sözler: İkimizden biri ölene kadar devam edecek

Murat Boz'la geleceğin hayatından dönen Aslı Enver, yaklaşık 6 iş insanı Önder Öztarhan ile yaşıyordu. Hatta Aslı Enver, geçtiğimiz haftalarda 6 aydır birlikte olduğu Öztarhan'ın annesiyle tanışmıştı. Evlenmeleri beklenen ünlü çift ilişkilerini noktalarken herkes sürpriz ayrılığın nedenini merak ediyordu.

TEK KALEMDE SİLDİ

Aslı Enver, sevgilisini Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Enver'in bu hamlesi, "Aşk bitti" yorumunun yapılmasına neden oldu.

"BİRBİRİMİZE ZAMAN AYIRAMADIK"

Kendisinden 12 yaş büyük Önder Öztarhan'dan ayrılan Aslı Enver, önceki gün 'Söylemezsem Olmaz' programının objektifine takıldı. Güzel oyuncu, Önder Öztarhan ile ilgili sorulara, "Zaman arkadaşlar, zaman önemli bir şey. Birbirimize zaman ayıramadık" yanıtını verdi.

ASLI ENVER KİMDİR?

Güzel oyuncu Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Kıbrıs Türkü bir baba ile eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak Londra'da doğuyor. Enver, 12 kadar Lonra'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşınmamıştır.



