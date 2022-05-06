Aslı Enver'den ayrılık açıklaması geldi: Birbirimize zaman ayıramadık - Son Dakika
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Aslı Enver'den ayrılık açıklaması geldi: Birbirimize zaman ayıramadık

06.05.2022 13:59

6 aydır iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşayan oyuncu Aslı Enver, ilişkisinin bitme nedeninden ilk kez bahsetti. Enver, sürpriz ayrılık sonrası "Birbirimize zaman ayıramadık" dedi.

Murat Boz'la geleceğin hayatından dönen Aslı Enver, yaklaşık 6 iş insanı Önder Öztarhan ile yaşıyordu. Hatta Aslı Enver, geçtiğimiz haftalarda 6 aydır birlikte olduğu Öztarhan'ın annesiyle tanışmıştı. Evlenmeleri beklenen ünlü çift ilişkilerini noktalarken herkes sürpriz ayrılığın nedenini merak ediyordu.

TEK KALEMDE SİLDİ

Aslı Enver, sevgilisini Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Enver'in bu hamlesi, "Aşk bitti" yorumunun yapılmasına neden oldu.

Aslı Enver ve Önder Öztarhan ayrılığının perde arkasındaki gerçek ortaya çıktı

"BİRBİRİMİZE ZAMAN AYIRAMADIK"

Kendisinden 12 yaş büyük Önder Öztarhan'dan ayrılan Aslı Enver, önceki gün 'Söylemezsem Olmaz' programının objektifine takıldı. Güzel oyuncu, Önder Öztarhan ile ilgili sorulara, "Zaman arkadaşlar, zaman önemli bir şey. Birbirimize zaman ayıramadık" yanıtını verdi.

Aslı Enver ve Önder Öztarhan ayrı ortamının gerçek ortaya çıkışı

ASLI ENVER KİMDİR?

Güzel oyuncu Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Kıbrıs Türkü bir baba ile eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak Londra'da doğuyor. Enver, 12 kadar Lonra'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşınmamıştır.

Aslı Enver ve Önder Öztarhan ayrılığının perde arkasındaki gerçek ortaya çıktı

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuduktan sonra sonra Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Kariyerine TRT'de yayınlanan sitcomda iki bir rol ile başladı. Daha sonra Hayat Bilgisi adlı dizide olduktan sonra ayna adlı kısa filmde rol almıştır. 2007 yılında yayında hayats tasarımında Kavak Yelleri'ni veren Mine Ergün karakterine Enver, Su'yu veren dizide Ahu karakterini canlandırmıştır. 2013 yılında kayıp dizisinde Özlem Albayrak karakterini oynadıktan sonra, Bana Artık Hicran de ve İstanbullu Gelin dizilerinde oynadı. Son olarak Babil dizininde yer aldı.

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aslı Enver'den ayrılık açıklaması geldi: Birbirimize zaman ayıramadık - Son Dakika


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