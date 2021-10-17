Aygün Aydın'dan dikkat çeken hareket! Paylaştığı bebek fotoğrafı, herkesin kafasını karıştırdı

Yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile ilgili açıklamalar yaptığı dönem hamile olduğunu ima eden ultrason görüntüsü yayınlayarak herkesi şaşkına çevirmişti. Aygün yine olay yaratacak bir paylaşıma imza attı.

PAYLAŞIMINI HEMEN KALDIRDI

Ultrason görüntülerinden sonra bebeğini düşürdüğü dile getiren Aydın, bir bebek fotoğrafı paylaştı. Paylaşımına "Bilin bakalım bu hangi şerefsizin kızı? 18 yaşına geldiğinde ne kadar şanslı olduğunu anlayacaksın prensesim" notunu düşen Aygün, bir süre sonra fotoğrafları sildi.

"GÖZLERİNİ BİREBİR BABASINDAN ALMIŞ"

Hemen ardında bir paylaşım daha yapan Aygün Aydın, bir sonraki gönderisinde ise "DNA testine bile lüzum yok gözleri her şeyi anlatıyor resmen. Gözlerini birebir babasından almış" notunu düştü. Aygün'ün bu paylaşımına ise binlerce yorum geldi.