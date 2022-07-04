Bahar Candan pembe parlak bikinisiyle olan pozunu "Evlenince sileceğim" diyerek paylaştı - Son Dakika
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Bahar Candan pembe parlak bikinisiyle olan pozunu "Evlenince sileceğim" diyerek paylaştı

04.07.2022 17:42

Katıldığı yarışma programlarıyla ünlenen Bahar Candan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Candan, pembe parlak bikinisiyle verdiği pozu, "Evlenince sileceğim fotoğraflardan" diyerek paylaştı.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını geniş bir kitleye duyuran ve son olarak Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şimdilerde Dubai'de tatil yapan Candan, iddialı pozlarını yayınlamayı da ihmal etmiyor.

"EVLENİNCE SİLECEĞİM FOTOĞRAFLARDAN"

Instagram'da 565 bin takipçisi bulunan ve sık sık arkadaş ilanları veren Bahar Candan Dubai'de tekne turuna çıktı. Hesabını aktif olarak kullanan genç isim, "Evlenince sileceğim fotoğraflardan biri" diyerek pembe parlak bikinili pozunu paylaştı. Candan ile yakın olan Seren Serengil, paylaşıma "Onlar kimmiş senin yanında" yorumunu yaptı.

Bahar Candan 'Evlenince sileceğim' diyerek bikinili pozunu paylaştı
Bahar Candan 'Evlenince sileceğim' diyerek bikinili pozunu paylaştı
Bahar Candan 'Evlenince sileceğim' diyerek bikinili pozunu paylaştı
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Bahar Candan, Dubai, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bahar Candan pembe parlak bikinisiyle olan pozunu 'Evlenince sileceğim' diyerek paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahar Candan pembe parlak bikinisiyle olan pozunu "Evlenince sileceğim" diyerek paylaştı - Son Dakika
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