 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başarılı oyuncu Ahmet Kural baba oluyor - Son Dakika

Başarılı oyuncu Ahmet Kural baba oluyor

4 ay önce Bodrum'da nikah masasına oturan oyuncu Ahmet Kural ile avukat Çağla Gizem Şahin'den bebek bekledikleri müjdesini verdi.

17.11.2023 08:58  - Güncelleme: 09:19

Birçok projede rol alan başarılı oyuncu 4 yıldır aşk yaşadığı avukat Çağla Gizem Şahin ile 18 Temmuz'da Bodrum'da nikah masasına oturdu. Mutlu evliliklerini göz önünde yaşayan ikili, bebek beklediklerini duyurdu.

"ÇOK HEYECANLIYIZ"

Instagram hesabından birlikte çektirdikleri eğlenceli pozları paylaşan çift, "Çok heyecanlıyız" diyerek hamilelik müjdesi verdi. Çiftin paylaşımına Mihre Mutlu, Özge Can Gürel, Ecem Erkek, Behzat Uygur, Cengiz Bozkurt ve Burak Satıbol gibi isimlerden tebrik yorumu geldi.

Ahmet Kural son olarak Ecem Erkek ile Müjdemi İsterim isimli filmde rol almıştı.

Başarılı oyuncu Ahmet Kural baba oluyor

BODRUM'DA EVLENDİLER

Çiftin nikah şahitleri Devrim Yakut, Alp Güler Berat Bumin olurken düğüne katılanlar arasından Özge Gürel- Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan- Bedri Güntay vardı. Çağla Gizem Şahin Vakko marka bir gelinlik tercih ederken Ahmet Kural ise Levon Kordonciyan imzalı smokin giymişti.

Başarılı oyuncu Ahmet Kural baba oluyor
Başarılı oyuncu Ahmet Kural baba oluyor
Başarılı oyuncu Ahmet Kural baba oluyor
Başarılı oyuncu Ahmet Kural baba oluyor

Ahmet Kural, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Başarılı oyuncu Ahmet Kural baba oluyor - Son Dakika


Son Dakika
10:54 Tahliye olan Ogün Samast'a babası sahip çıkmadı
10:50 Wilfried Zaha'dan Fenerbahçelileri küplere bindirecek derbi yorumu
10:49 Dolar, euro ve altında yükseliş devam ediyor! 3'ü birden rekor kırdı
10:46 3 çocuğunun babasını uykusunda defalarca kez bıçaklayarak öldürdü
10:35 Metin Uca'nın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu: Kara bir güne uyandık
10:29 Bakan Yumaklı: 2030'da su kıtlığı çeken ülkeler arasına girebiliriz
10:25 Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
10:11 Ekipler, operasyon öncesi polis arabalarıyla Türk bayrağı ve Türkiye haritası oluşturdu
09:59 Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini 30 TL'ye geriledi
09:57 PKK'nın sözde Suriye ideolojik alan sorumlusu etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2023 11:24:31. #1.13#
SON DAKİKA: Başarılı oyuncu Ahmet Kural baba oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement