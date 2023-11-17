Başarılı oyuncu Ahmet Kural baba oluyor

Birçok projede rol alan başarılı oyuncu 4 yıldır aşk yaşadığı avukat Çağla Gizem Şahin ile 18 Temmuz'da Bodrum'da nikah masasına oturdu. Mutlu evliliklerini göz önünde yaşayan ikili, bebek beklediklerini duyurdu.

"ÇOK HEYECANLIYIZ"

Instagram hesabından birlikte çektirdikleri eğlenceli pozları paylaşan çift, "Çok heyecanlıyız" diyerek hamilelik müjdesi verdi. Çiftin paylaşımına Mihre Mutlu, Özge Can Gürel, Ecem Erkek, Behzat Uygur, Cengiz Bozkurt ve Burak Satıbol gibi isimlerden tebrik yorumu geldi.

Ahmet Kural son olarak Ecem Erkek ile Müjdemi İsterim isimli filmde rol almıştı.

BODRUM'DA EVLENDİLER

Çiftin nikah şahitleri Devrim Yakut, Alp Güler Berat Bumin olurken düğüne katılanlar arasından Özge Gürel- Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan- Bedri Güntay vardı. Çağla Gizem Şahin Vakko marka bir gelinlik tercih ederken Ahmet Kural ise Levon Kordonciyan imzalı smokin giymişti.