Beyoğlu\'nda oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti

Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü (43) restoranında çalışan kişiyi iddiaya göre hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tekme ve yumuklarla darbetti. Beyzbol sopasıyla çalışanına vuran Ünlü, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ünlü'yü gözaltına aldı. Restoran ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Ünlü 2022 yılında da eşine küfür eden bir müşterisinin başına bıçağın sapıyla vurup darbetmişti.

DHA'nın haberine göre, olay, dün saat 19.00 sıralarında Tomtom Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre oyuncu Bahadır Ünlü restoranında çalışan kişiye, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tekme ve yumruklarla vurmaya başladı. Çalışanı havaya kaldırarak yere çarpan Ünlü, ardından beyzbol sopayla darbetti. Dakikalarca süren olayı Ünlü, cep telefonuyla kayıt altına aldı. Darp sırasında Ünlü'nün araya girenleri ittiği de görüldü.

ÜNLÜ GÖZALTINA ALINDI RESTORANI MÜHÜRLENDİ

Olayın ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, oyuncu Bahadır Ünlü'yü yakaladı. Gözaltına alınan Ünlü'nün emniyete götürüldüğü ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise Ünlü'nün restoranını mühürledi. Beyoğlu Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sizden gelen görüntüler sayesinde mekan mühürlenmiştir. Şiddete sıfır tolerans. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Beyoğlu Tomtom Mahallesi'ndeki bir işletmede çalışan personele şiddet uygulandığının tespit edilmesi üzerine zabıta ekiplerimiz derhal harekete geçmiştir. İlgili işletme, gerekli incelemenin ardından ivedilikle mühürlenmiştir" denildi.

MÜŞTERİNİN BAŞINA BIÇAĞIN SAPIYLA VURMUŞTU

Diğer yandan oyuncu Bahadır Ünlü'nün 2022 yılı Ocak ayında, restoranında eşiyle tartıştığı öne sürülen müşterisinin başına bıçağın sapıyla vurmuştu.Yaşananlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ünlü emniyette yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı