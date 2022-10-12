İmaj değiştiren oyuncu Bergüzar Korel, yeni görüntüsüyle beğeni topladı

Binbir Gece ve Vatanım Sensin dizilerinde başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile 2009 yılında evlenen oyuncu Bergüzar Korel, geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Eşi ve çocuklarıyla Londra'da yaşayan ve sık sık Türkiye'ye gelen başarılı oyuncu imaj değişikliğine gitti.

SAÇLARINI BOYATIP KESTİRDİ

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından ailesi ve işleriyle ilgili sık sık paylaşım yapan Korel, son olarak yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Uzun süredir saçlarını koyu renkte kullanan oyuncu, hem saç rengini açtırdı hem de kakül kestirdi. Yeni imajını 2,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Korel, "Ayy yine yaptım" notunu düştü.

SEVENLERİNDEN TAM NOT ALDI

Sevilen ismin son hali oyuncu arkadaşları Esra Ruşan, Merve Dizdar ve Beyza Şekerci'den tam not aldı. Bergüzar Korel'in yeni imajını beğenen birçok sosyal medya kullanıcısı da "Çok yakışmış, modern bir kesin olmuş" yorumunu yaptı.

İşte Bergüzar Korel'in yeni imajı...