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Boşanacakları söylenen Alişan-Buse çiftinden kafa karıştıran paylaşım - Son Dakika

Boşanacakları söylenen Alişan-Buse çiftinden kafa karıştıran paylaşım

06.02.2022 16:26

Buse Varol ve Alişan kızları Eliz'in doğum gününü çeşitli karelerle kutladı. Daha önce de boşanacakları iddia edilen ünlü çift paylaşımlarında birbirine yer vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

Buse Varol ve Alişan kızları Eliz'in doğum gününü kutladı. Alişan kızının doğum gününü kutlarken paylaşımlarda eşi Buse Varol yoktu. Buse Varol da çeşitli pozlar paylaştı ancak onun paylaşımlarında da Alişan pek görünmüyordu.

İKİLİ PAYLAŞIMLARINDA BİRİBİRLERİNE YER VERDİ

Alişan son paylaşımlarında koronvirüsten vefat eden kardeşinin çocukları ve eşiyle pozlarını paylaşırken Buse Varol'un fotoğrafta olmaması gündem oldu. İkilinin paylaşımlarında birbirlerine yer vermemesi takipçilerinin de gözünden kaçmadı. Alişan ile Buse Varol birbirini son paylaşımlarını da beğenmemeleri dikkat çekti.

Boşanacakları söylenen Alişan-Buse çiftinden, kafaları karıştıran doğum günü paylaşımı
Boşanacakları söylenen Alişan-Buse çiftinden, kafaları karıştıran doğum günü paylaşımı

BOŞANMA İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Alişan ve Buse Varol'un fotoğraflarına yorum yağdı. Çoğu takipçi "Eşi neden resimde yok", "Ayrılık çanları mı?", "Araları mı bozuk", "Buse'nin partisinde Alişan ve ailesi yok" yazdı. Buse Varol'un paylaşımlarına da benzer yorumlar gelirken ağırlıklı olarak "Alişan nerede?" yorumları bulunuyordu. İkilinin daha önce de ayrılacakları konuşulmuş ancak Alişan bu iddiaları yalanlamıştı.

Boşanacakları söylenen Alişan-Buse çiftinden, kafaları karıştıran doğum günü paylaşımı
Boşanacakları söylenen Alişan-Buse çiftinden, kafaları karıştıran doğum günü paylaşımı
Boşanacakları söylenen Alişan-Buse çiftinden, kafaları karıştıran doğum günü paylaşımı
Boşanacakları söylenen Alişan-Buse çiftinden, kafaları karıştıran doğum günü paylaşımı
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Buse Varol, Alişan, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Boşanacakları söylenen Alişan-Buse çiftinden kafa karıştıran paylaşım - Son Dakika Magazin


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