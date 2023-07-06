Bülent Polat, oyunculuğa ara vererek çiftlik kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Bülent Polat, oyunculuğa ara vererek çiftlik kurdu

Bülent Polat, oyunculuğa ara vererek çiftlik kurdu

06.07.2023 15:24

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki 'Gaffur' rolüyle tanınan Bülent Polat, oyunculuğa ara vererek Çanakkale'de çiftlik kurdu. Satın aldığı arsada organik tarım yapmaya başlayan Polat, çiftliğinden paylaştığı fotoğraflarla takipçileriyle paylaşıyor. Polat, çiftlikte ailesiyle birlikte çalışarak zaman geçiriyor ve doğanın gücünden ilham alıyor.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki "Gaffur" rolüyle izleyicileri kendine hayran bırakan Bülent Polat, oyunculuğa ara vererek çiftlik kurdu. Ailesiyle Çanakkale'ye taşınarak bir arsa satın alan Polat, çiftlik kurdu.

ORGANİK ÜRÜN YETİŞTİRİYOR

Satın aldığı arsada gece gündüz çalışarak kendi çiftliğini kuran oyuncu, meyve ve sebze yetiştirmeye başladı. Oyuncunun çiftliğinden kareleri de sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor. 8 ve 1 yaşındaki iki çocuğu bulunan Polat, çiftliğinde organik tarım üretici eşiyle gece gündüz çiftliğinde zaman geçirerek çalışmaya devam ediyor.

"HER METREKARESİNDE ALIN TERİM VAR"

Instagram hesabından yayınlanan bir video çiftliğinden bahseden oyuncu "Oscarderesi'ndeki bu arsayı bir buçuk yıl önce aldık. Tarladan çiftliğe dönüşecek burası. Her bir metrekaresinde alın terim var. Kendi ellerimle ördüm burayı. Burada kuzular, tavşanlar olacak. Ekilecek, biçilecek... Bülent ve Duygu Polat'ın çitliği olacak. Yoruluyorum, bazen bayılacak gibi oluyorum ama buranın doğası ve havası var ki bana güç veriyor" dedi.

YORUMLAR
500

Bülent Polat, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Polat, oyunculuğa ara vererek çiftlik kurdu - Son Dakika


Son Dakika
15:21 Memur Maaşlarına Yapılan Zamla Birlikte Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Belli Oldu
15:17 Memur zammı sonrası rakam güncellendi! Kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 lira oldu
15:12 Kulüp tarihine geçecek transfer! Galatasaray, Antonio ile yakından ilgileniyor
15:08 Galatasaray'dan Antonio sürprizi! İmzayı attığı an kulüp tarihine geçecek
14:59 Meral Akşener İstanbul'dan Ankara'ya taşınıyor
14:56 Parti teşkilatlarına sembolik mesaj! Meral Akşener yerel seçimler için İstanbul'dan Ankara'ya taşınıyor
14:44 Inter, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor
14:40 Arda Güler'den sonra Fenerbahçe'de bir deprem daha! Ferdi Kadıoğlu da dünya devine gidiyor
14:36 "Hani her şey güzel olacaktı" diyen vatandaşa İmamoğlu'ndan olay yanıt: Kıskan da çatla
14:31 İmamoğlu'ndan "Hani her şey güzel olacaktı" diyen vatandaşa: Kıskan da çatla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2023 15:30:03. #1.11#
SON DAKİKA: Bülent Polat, oyunculuğa ara vererek çiftlik kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement