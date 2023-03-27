Burak Akan imzalı 12. Mood Ödülleri zirvede

Burak Akan tarafından 12.kez düzenlenen Mood Ödülleri Muhteşem bir törenle gerçekleşti. Gökay Kalaycıoğlu Ve Sıla Uysal'in sunumuyla Mustafa Kemal Kültür Merkezi Atilla İlhan Sahnesinde düzenlenen gecede yıldızlar geçidi yaşandı.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARA ÖDÜLLER DAĞITILDI

Gülşah Güneş Ulusoy Akademi Katkılarıyla hazırlanan Gecede Hatay bölgesinden gelen depremzede çocuklara hem hediyeler dağıtıldı, hem de güzel bir dayanışma gecesi gerçekleşti.

"BİZ ÇOK GÜZEL BİR ÜLKEYİZ"

Gecenin Jüri Komite Başkanı Yönetmen Burak Akan, "Gelen ve projemize destek veren tüm dostlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Biz çok güzel bir ülkeyiz. Birbirimizi seven, her zaman destekleyen insanlardan kuruluyuz." dedi.

GECEDE ÖDÜL ALAN İSİMLERİN LİSTESİ

En iyi Pop Müzik Erkek Sanatçı: İlyas Yalçıntaş

En iyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı: Yılmaz Morgül

En iyi Uluslararası Erkek Oyuncu: Burak Hakkı

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Halil Ergün

Yılın Moda İkonu: Ivana Sert

En iyi Erkek Haber Sunucusu: Gökhan Taşkın

Yılın Girişimci İş kadını : Nagihan Karadere

Meslek Onur Ödülü: Nuri Alço

Meslek Onur Ödülü: Nurcan Sabur

Meslek Onur Ödülü: Prof.Dr.Övgün Ahmet Ercan

Gelecek Vaat Eden Kadın Oyuncu : Ayşegül Çınar

En iyi Erkek Komedi Oyuncusu : Burçin Bildik

En iyi Köşe Yazarı: Mehmet Coskundeniz

En iyi Müzik Programı Yapımı: Koliva ile Yüksek Dağlara/ Yunus Göksu

Yılın Müzik Albümü: Burcu Güneş

En iyi Fantezi Müzik Kadın Sanatçı: Tuğçe Kandemir

En iyi Pop Müzik Kadın Sanatçı: Işın Karaca

Kentsel Dönüşüm Alanında Başarı Ödülü: Ali Kılıç

En Yardımsever İnfluencer: Feyza Özkan

En iyi Kitap Yazarı: Kaan Sebkektay

En iyi Haber Portalı: Haberler.com

En iyi Kadın Sunucu: Zahide Yetiş

Jüri Özel Ödülü: Pınar Başaran/ Esat Başaran

Yılın Çıkış Yapan Kadın Muhabiri : Hasibe Karadağ

En iyi Haber Ajansı: DHA

En iyi Kadın Haber Muhabiri: Hande Nayman

En iyi Sosyal Medya Uzmani: Mehmet Burak Torun

Yılın İş Adamı : Fadıl Coşkun

Yılın Genç İş Adamı : Mert Coşkun

En iyi Yemek Programı Sunucusu : Nermin Öztürk

En iyi Çocuk Oyuncu : Almina Günaydın

En iyi Cemiyet Dergisi: Klass Magazin

Yılın Çıkış Yapan Tekstil Markası : Yeniay

Onur Ödülü: Hakan Özsoy

Ödül gecesinden kareler: