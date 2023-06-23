Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Atakan Çelik, ilk çocuğunu kucağına aldı - Son Dakika
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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Atakan Çelik, ilk çocuğunu kucağına aldı

23.06.2023 11:10

Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programında skeç yazarlığı ve oyunculuk yapan Atakan Çelik, eşi Zeynep Mızrak Çelik ile birlikte kız bebekleri Nefes'i dünyaya getirdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de skeç yazarlığı ve oyunculuk yapan Atakan Çelik, 2017 yılında Zeynep Mızrak Çelik ile nikah masasına oturdu. Çiftin ilk bebekleri ise dünyaya geldi. Kız bebekleri olan ikili, "Nefes" adını verdi.

KIZIYLA İLK POZUNU PAYLAŞTI

Organize İşler Sazan Sarmalı filmindeki rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında Ramo, Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?, Aşk Taktikler 1-2 gibi projelerin yanı sıra şarkıcılık yapan Atakan Çelik, şimdilerde babalık heyecanı yaşıyor. Önceki gün ilk bebeğini kucağına alan Çelik, Instagram hesabından kızıyla fotoğrafını yayınlayarak "Sen yine gel Nefes'im ol. Yarınlara hevesim ol" ifadelerini kullandı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Atakan Çelik baba oldu
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Atakan Çelik baba oldu
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Atakan Çelik baba oldu
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Atakan Çelik baba oldu
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Atakan Çelik baba oldu
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Atakan Çelik baba oldu
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Instagram, Baba, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Atakan Çelik, ilk çocuğunu kucağına aldı - Son Dakika


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