Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Atakan Çelik, ilk çocuğunu kucağına aldı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de skeç yazarlığı ve oyunculuk yapan Atakan Çelik, 2017 yılında Zeynep Mızrak Çelik ile nikah masasına oturdu. Çiftin ilk bebekleri ise dünyaya geldi. Kız bebekleri olan ikili, "Nefes" adını verdi.
Organize İşler Sazan Sarmalı filmindeki rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında Ramo, Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?, Aşk Taktikler 1-2 gibi projelerin yanı sıra şarkıcılık yapan Atakan Çelik, şimdilerde babalık heyecanı yaşıyor. Önceki gün ilk bebeğini kucağına alan Çelik, Instagram hesabından kızıyla fotoğrafını yayınlayarak "Sen yine gel Nefes'im ol. Yarınlara hevesim ol" ifadelerini kullandı.
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