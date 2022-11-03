Fahiş kira artışlarına bir tepki de oyuncu Metin Pıhlıs'tan geldi - Son Dakika
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Fahiş kira artışlarına bir tepki de oyuncu Metin Pıhlıs'tan geldi

03.11.2022 08:47

Artan kira fiyatlarına tepki gösteren Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen oyuncularından Metin Pıhlıs, "Ev sahibim 3 bin 750 lira olan kirayı 12 bin 500 lira yapmak istiyor. Bu arada bina 52 yıllık" paylaşımında bulundu.

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla tanınan ve bir süredir Çok Güzel Hareketler 2'nin kadrosunda yer alan genç oyuncusu Metin Pıhlıs, artan kira fiyatlarına isyan etti.

"3 BİN 750 LİRALIK KİRAYI 12 BİN 500 LİRA YAPMAK İSTİYOR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ev sahibinin kiraya fahiş bir artış yapma isteğine tepki gösteren Pıhlıs, "Ev sahibim 3 bin 750 lira olan kirayı 12 bin 500 lira yapmak istiyor. Bu arada bina 52 yıllık" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Metin Pıhlıs, fahiş kira artışı yapmak isteyen ev sahibine isyan etti

METİN PIHLIS KİMDİR?

Metin Pıhlıs 29 Şubat 1992'da Antalya'da doğdu. Pıhlıs ilk ve ortaöğrenimini doğduğu yerde okudu. Ardından liseyi Antalya Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi'nde bitiren Pıhlıs, daha sonra üniversite sınavında Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sermaye Piyasası Bölümü'nü kazanarak Antalya'dan ayrıldı. Oyunculuğa ilgisi küçük yaşlardanitibaren başlayan Pıhlıs, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Bölümü'nü kazandı ve burada başarılı bir oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuğa lisede okulun tiyatro kolunda yer alarak başlayan genç isim, sonrasında ise çeşitli çocuk oyunları yazdı ve oynadı. Üniversiteyi bitirmesinin ardından gittiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'ndan da mezun olan Pıhlıs, çocukluk hayali olan BKM seçmelerine girdi ve BKM Mutfak ekibine seçildi. Metin Pıhlıs, 2019 yılında Gamzenur Ergun ile evlendi.

Oyuncu Metin Pıhlıs, fahiş kira artışı yapmak isteyen ev sahibine isyan etti
Oyuncu Metin Pıhlıs, fahiş kira artışı yapmak isteyen ev sahibine isyan etti
Oyuncu Metin Pıhlıs, fahiş kira artışı yapmak isteyen ev sahibine isyan etti
Oyuncu Metin Pıhlıs, fahiş kira artışı yapmak isteyen ev sahibine isyan etti
YORUMLAR (1)
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Son Dakika Magazin Fahiş kira artışlarına bir tepki de oyuncu Metin Pıhlıs'tan geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fahiş kira artışlarına bir tepki de oyuncu Metin Pıhlıs'tan geldi - Son Dakika
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