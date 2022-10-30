Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ünlü şef Yunus Emre Akkor'a gastronomi ödülü verildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ünlü şef Yunus Emre Akkor'a gastronomi ödülü verildi

30.10.2022 18:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni almaya hak kazanan isimleri, sosyal medya hesabından açıkladı. Gastronomi alanında Ömür Akkor ve Emre Akkor ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni almaya hak kazanan birbirinden kıymetli sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Vefa Ödülü sahibi büyük halk ozanımız Aşık Veysel'i rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne, gastronomi alanında Ömür Akkor ve Emre Akkor layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan ünlü şef Yunus Emre Akkor'a gastronomi ödülü

2020'DE DÜNYA GENELİNDE ÖDÜL ALMIŞTI

Ünlü şef Ömür Akkor'un ikizi olan ve Osmanlı mutfağı ile tanınan Yunus Emre Akkor, televizyon programlarında ve basılı medyada tanınan şeflerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yaptığı açıklamalar ve verdiği tariflerle adından söz ettiren Emre Akkor, 2020 yılında World cookbook awards'ta dünyanın en iyisi ödülünü almıştı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan ünlü şef Yunus Emre Akkor'a gastronomi ödülü

YUNUS EMRE AKKOR KİMDİR?

Şef Yunus Emre AKKOR 1975 yılında Kilis'te doğdu. Yirmi yıllık mutfak deneyimi ve yemek araştırmaları ile Osmanlı ve Ortadoğu mutfakları üzerine uzmanlaştı. Ulusal gazete ve dergilerde röportajları, yemek tarifleri ve araştırma yazıları yayınlanmış olup halen yazın faaliyetine devam etmektedir.2013 yılı Ramazan ayında TRT Türk kanalında Ramazan'da Osmanlı sofrası isimli programı hazırlamış ve sunmuştur.2014 Yılı Ramazan ayında Türkmax Gurme kanalında Lezzeti Sohbetli isimli programı ve sonrasında 2 sezon boyunca hafta içi gün canlı yayın program sunmuştur.

Cumhurbaşkanlığı'ndan ünlü şef Yunus Emre Akkor'a gastronomi ödülü

Ayrıca Ulusal televizyonlarda çeşitli programların yemek bölümlerini yönetmekte olan Akkor aşçılık ve gastronomi bölümü olan üniversiteler ve meslek liselerinde gönüllü olarak Osmanlı Mutfağı üzerine sunumlarda bulunmaktadır. Halen restaurantlara ve otellere danışmanlık veren Akkor çeşitli seminerlere konuşmacı olarak katılmaktadır. Sosyal içerikli çalışmalarından dolayı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü'nce taltif edilen Akkor'un yemek yarışmalarında dereceleri mevcuttur. Bir çok sivil toplum kuruluşundan Kültürümüzün ve Ülkemizin tanıtıma katkılarından dolayı taltif plaketleri ve belgeler almıştır. Kültür Bakanlığımızın yurtdışı fuarlarında özel etkinler ve workshoplar yapmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı'ndan ünlü şef Yunus Emre Akkor'a gastronomi ödülü

"Osmanlı Deniz Mutfağı" isimli kitabı ile yemek kitaplarının Nobeli olarak bilinen, "Gourmand World CookBook" yarışmasında 2012 yılı "Best Fish and Seafood Book" (En iyi balık ve deniz ürünleri kitabı) ödülünü kazanmıştır. 2014 yılı Temmuz ayında " Ev Yapımı Dondurmalar " ve " Gelenekten Evrensele Osmanlı Mutfağı " İsimli İki adet yeni kitabı Alfa yayınevi tarafından basılmıştır. 3 sezon boyunca her sabah 10.30 ve 11.30 saatleri arasında TURKMAX GURME kanalında canlı yayında yemek programı yapmıştır. Katar'da bein gurme kanalında çeşitli yemek programları yayınlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı'ndan ünlü şef Yunus Emre Akkor'a gastronomi ödülü

2019 yılı şubat ayı itibariyle TRT 2 kültür sanat kanalında her hafta yayınlanan bir belgesel programı halen yayınlanmaya devam etmektedir. THY'nin dergisi Skylife yazarı olmakla birlikte, Gastronomi bölümü olan üniversitelerde öğretim görevlisi olarak da görev yapmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı'ndan ünlü şef Yunus Emre Akkor'a gastronomi ödülü

Bu sene 'Kayseri mutfağı' ile ilgili yayınlamış olduğu kitabı 2020 yılında World cookbook awards'ta dünyanın en iyisi ödülünü almıştır.

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Yunus Emre Akkor, Ömür Akkor, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ünlü şef Yunus Emre Akkor'a gastronomi ödülü verildi - Son Dakika


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