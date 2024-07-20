Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi! Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi! Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı

Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi! Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı

Kızlarını arkadaşına bırakarak Kıbrıs'a tatile giden Damla Ersubaşı, olaylı bir şekilde boşandığı Mustafa Can Keser ile birbirine girdi. Kızlarını, Ersubaşı'nın bıraktığı yerden alan Keser ''Benim kızlarım sahipsiz değil, kimsenin yanında kalamaz. Ucuz varoş seni'' diyerek eski eşini eskort olmakla itham etti. Ersubaşı da Keser'e ağır sözlerle karşılık vererek ''Cibiliyetsiz kaypak. Destur çekeceksin benim kızlarımın adını ağzına alırken'' dedi.

20.07.2024 12:22
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Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında evlendiği Mustafa Can Keser ile 2020'de olaylı bir şekilde boşandı. Keser'den dünyaya gelen iki kızını arkadaşına bırakarak Kıbrıs'a giden Ersubaşı ile eski eşi arasında kavga çıktı. İkili birbirine sert sözlerle yüklendi.

"KIZLARIM SENİN UMRUNDA BİLE DEĞİL, SENİN DERDİN TAMAMEN BENİM"

Damla Ersubaşı'nın kızlarını arkadaşına bırakarak Kıbrıs'a gitmesine sinirlenen Mustafa Can Keser, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Senin derdin hiçbir zaman kızlarımız olmadı. Umurunda bile değiller. Ben varken kızlarımı kimseye bırakamazsın onlar benim namusum. Beni vurabileceğin yek yer kızlarım olduğu için onların üzerinden ilerliyorsun. Senin derdin çocuk falan değil tamamen benim. Ama benim tek derdim kızlarım güvenilir, sağlıklı ortamda olması. Kıbrıs'ta sana iyi tatiller" ifadelerini kullandı.

Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi! Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı

"BENİM KIZLARIM SAHİPSİZ GİBİ KİMSENİN YANINDA KALAMAZ"

Mustafa Can Keser, kendisinin silahlı koruma ile gezmesini gerekçe göstererek kızlarının güvenliğinden şüphe ettiğini belirten Ersubaşı'na cevap vererek "Ben iş adamıyım, silahlı korumam kadar normal bir durum yok ve yasal. Başım belada değil bana babalık tavsiyesi verene kadar önce annelik yapmalısın" dedi. Kızlarını, Ersubaşı'nın bıraktığı arkadaşının yanından alan Keser "Kızlarımı gidip aldım şimdi benimleler. Aldığım yer annelerinden daha güvenilir ama kızlarım sahipsiz gibi kimsenin yanında kalamaz" diyerek tepki gösterdi.

"UCUZ VAROŞ SENİ"

Eski eşine ağır ithamlarla yüklenen Keser, paylaşımlarına şu ifadelerle devam etti: "Süper mükemmel anne, kızların burada sen neredesin? Üzülüyorum sana, ağa da benim paşa da benim itirazı olan gelsin. Annelik şovunu yaparken milletin evinden kızlarımı topluyorum ama dur sen süper annesin, felaket bir şeysin sen ya. Seni görenler kendine anne diyemez. Ucuz varoş seni bir benimle olmadan önce haberlerine bak bir de benden sonrasına... Instagram annesi seni, 15 saniyelik story annesi seni. Sen bu çocuklara adam gibi düzgün baksan neden senden almak isteyeyim? Derim ki anneleri aslan gibi bakıyor, yanında olurum. Ama sen stroy de yaptığın anneliğe inanıyorsun çünkü hastasın. Sana gelen yorumlara kapılıp gidiyorsun. 2 çocuğa da 2 bakıcı tuttum yine yapamadın. Sen bu kızlara annelik yapsan neden davası açıp almaya çalışayım?"

Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi! Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı

DAMLA ERSUBAŞI'YA ESKORT GÖNDERMESİ

"Ah canım benim nafaka davası mı açtın, ben her zaman her yerde ödemediğimi söylüyorum ki zaten. Çevren ve sen de biliyorsun ki kat kat fazlasını yapıyorum. Günlük paralı oyun istekleri nafakanın 3-4 katı. Bak iftira atmıyorum sana pe... kadar ismini söylüyorum. Bu arada eskort sevmek ne zaman suç oldu? Ya da sevmek ne zaman kötü oldu? Herkes hata yapar senin de hata yaptığını düşündüm ve zamanında çok sevdiğim için nikahıma aldım. Sen aileni, eskort çevrene değiştin. Benim bu dünyada kimseden korkmadığım bilinir. Bu arada ailemin parasını da gönder. Dolandırarak aldığın ya da 2-3 katını verelim kızlarımı bana ver."

Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi! Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı

DAMLA ERSUBAŞI'NDAN ZEHİR ZEMBEREK CEVAP: CİBİLİYETSİZ, KAYPAK

Eski eşinin paylaşımlarına ağır sözlerle cevap veren Damla Ersubaşı ise şu ifadeleri kullandı: "Senin gibi kaypak maalesef iki kızımın babası oldu. Kızlarımın hatırına susayım dedim ama sen hala kendince bir güç savaşında olduğun için yalandan yere bile olsa kızlarımın annesi demediğin için park babası ben de susmayacağım. Sen kimsin benim kızlarıma namus bekçiliği yapacaksın? Sen kim olabilirsin kendi adamlığına bak önce. Haddini bil kendi namusuna dahil olan kah... yap bekçiliğini. En başta da 100 dolara muhtaç ettiğin çocuğuna yağ. Utan be cibiliyetsiz. Reklam peşinde koşan terbiyesiz. Senin derdin benimle. Sen adam olsaydın 9 yaşına yaklaşmış çocuğuna babalık yapardın. Sakın beni konuşturma. Yok DNA yok şu yalanlarını da bırak. Ama sen öyle bir cibiliyetsiz kaypaksın ki beni bile konuşturmak zorunda bırakıyorsun. Beni zorlama. Seninle evlendiğim gün kendini kanıtlamaya çalışıp reklamlarını yaptırdın ama bugünü, sana getirdiklerine bak. Kusura bakma birtanem benim sayemde kendini iş adamı dedirtmeye çalıştın yine benim kızlarımın ahıyla yok olacaksın. Destur çekeceksin benim kızlarımın adını ağzına alırken."

Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi! Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı

"KİMİN NAMUSUNA BULAŞTIN DA KORUMAYLA GEZİYORSUN"

"Çocuklarımın üzerinden prim kasma. Benim çocuklarım orada babaların onların güzel fotoğraflarını çekiyor düşüncesiyle poz verirken ka... laflarına masum iki kız evladını bulaştırma. Kendi çemberinde oyna. Sürekli fotoğraf, video... Ne kadar cahil ne kadar boş beyinlisin. Ulan benim kızım elinde Ipad senin annesine attığı iftirayı, onları kullandığın fotoğraf ve videoyu görmek zorunda mı ya yeter şam babası. Park babası! Neden koruma ile geziyorsun kimsen korkuyorsun yine kimin namusuna bulaştın bir söyle bakalım. Benim çocuklarımdan uzak dur ahlaksız."

Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi! Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı

YAŞADIKLARINI HABERLER.COM STÜDYOSUNDA ANLATMIŞTI

Şubat ayında Haberler.com Haber Bahane programına konuk olan Damla Ersubaşı, biten evliliğinden bahsederken "Evlendiğimizde ben 3 aylık hamileydim. Eski eşim öfkesini yenemiyordu, sorunlarımızı aşamıyorduk. Konuşup düzeltemediğimiz şeyler oldu. Beni aldattı ve yakaladım. İhaneti kendisi de kabul etmişti. Kendi gece kulübünde yaptığı için görüntüler vardı. 9 aylık hamileyken aldatıldığımı öğrendiğimde yıkılmıştım. Doğuma girerken hep ne yapacağımı düşündüm. Eski eşimden ilk kızım doğduktan sonra şiddet de gördüm. Şiddet, aldatılmaktan çok daha kötü bir his. Bana şiddet uyguladığında ben ne yaptım diye düşündüm. Çok zordu... Çocuklarımın babası olduğu için eski eşimin yaptıklarını affetmiştim. Benim yanlışlarım ve hatalarım oldu ama hiçbir zaman çocuklarıma ve eşime zarar verecek bir şey yapmadım" demişti.

Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi! Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı
Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi! Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı

Damla Ersubaşı, Kıbrıs, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi! Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Emre Bey: Mustafa bey haklı gibi. 9 3 Yanıtla
  • Asım Furuncu: Gerçekler bir gün ortaya çıkar 6 0 Yanıtla
  • Ayşe: Bence de adam haklı babaları orda dururken çocukları başka birine bırakmak dogru degil bide şöyle bişey her ikisinin yaptıgı hakaretler de hiç hoş degil çünkü çocuklarınız var yüz yüze bakmak zorundasınız 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Uzun: Adam haklı.. Her ne olursan ol haklı bile olsan, çocukları nı kendi keyfin için başka bir yere bırakamazsın... Başına bi şey gelse nasıl izah edeceksin o zaman 6 0 Yanıtla
  • Alper Elma: çocuklarını bırakıp tatile gidiyorsa orada bu kadın yanlış, çocuklarında goturebilirsin , kendine yük olacagini düşünen bir insan çocuklarını götürmez. 5 0 Yanıtla

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