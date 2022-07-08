Demet Özdemir-Oğuzhan Koç İlişkisinde Flaş Gelişme!

Nişan törenleri ile çok konuşulan ve nikah masasına oturmak için hazırlıklara başlayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde soluğu Muğla'da aldı. Bir süredir tatil yapan ünlü çiftin ne zaman evleneceği belli oldu.

'İKİMİZİN DE TAKVİMİ YOĞUN' DEMİŞTİ...

Oğuzhan Koç, daha önce düğün hakkında "İkimizin de takvimi çok yoğun, net tarih belirleyemedik" açıklamasını yapmıştı. Sosyal medyada yayınladıkları aşk pozları ile adlarından sıkça söz ettiren ünlü çiftin, düğün tarihine karar verdikleri ortaya çıktı.

NİKAH TARİHİ BELLİ OLDU

'Magazin D Yaz' programının iddiasına göre; Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, 28 Ağustos'ta sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşecek nikah töreninde dünyaevine girecek.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Aşk Taktikleri' adlı filmle gündemde olan Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor.

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli; Oğuzhan Koç 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde doğdu. Koç, 36 yaşındadır.

1992 Erzincan depremi'nden sonra ailesiyle Bursa'ya geldi. 2 yıl yaşadığı sitenin mescidi için ramazan aylarında müezzinlik yaptı. 7 yaşından itibaren Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde okudu.

Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı.

Daha önce yine TV8'de O Ses Çocuklar programında jüri üyesi olan Koç, 2021'de TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programına jüri üyesi olarak katıldı. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ile Murat Boz da eşlik etmektedir.