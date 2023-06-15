Devrim Özkan, Dizisi Final Yaptıktan Sonra Tatilde - Son Dakika
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Devrim Özkan, Dizisi Final Yaptıktan Sonra Tatilde

15.06.2023 08:48

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Songül'ü Devrim Özkan, finalin ardından Bodrum'da tatil yapıyor. Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi.

Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı ve Sercan Gülbahar'ın başrollerini paylaştığı Show TV'nin iddialı dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi 41. bölümle final yaptı. Dizide oynadığı "Songül" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Devrim Özkan ise finalin ardından tatile çıktı.

FİZİĞİ BÜYÜLEDİ

Uzun ve yorucu bir sezon geçiren güzel oyuncu, İstanbul'daki işlerini tamamladıktan sonra Bodrum'a giderek tatil sezonunu açtı. Kahverengi bikinisiyle denizde ve plajda poz veren Özkan, 878 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Doğal güzelliğiyle her daim dikkatleri üzerine çeken oyuncu, kusursuz fiziğiyle de görenleri büyüledi. Özkan'ın paylaşımı da kısa sürede beğeni ve yağmur yağmuruna tutuldu.

İşte Devrim Özkan'ın bikinili pozları...

Dizisi final yapınca soluğu tatilde alan Devrim Özkan, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Dizisi final yapınca soluğu tatilde alan Devrim Özkan, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Dizisi final yapınca soluğu tatilde alan Devrim Özkan, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Dizisi final yapınca soluğu tatilde alan Devrim Özkan, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Dizisi final yapınca soluğu tatilde alan Devrim Özkan, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Dizisi final yapınca soluğu tatilde alan Devrim Özkan, bikinili pozlarıyla nefes kesti
YORUMLAR (1)
  • İSMAİL SOLMAZ: evet haber değeri yüksek bi haber...tebrikler Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Devrim Özkan, Instagram, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Devrim Özkan, Dizisi Final Yaptıktan Sonra Tatilde - Son Dakika


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