Canına kıyan oyuncu Merve Kayaalp'in babası konuştu: Projelerde yer alamadığı için psikolojisi bozuldu - Son Dakika

Canına kıyan oyuncu Merve Kayaalp'in babası konuştu: Projelerde yer alamadığı için psikolojisi bozuldu

Son Güncelleme: 20.09.2023 09:47

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, babasına ait tabancayla başına ateş ederek yaşamına son veren dizi ve sinema oyuncusu Merve Kayaalp, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kayaalp'in annesi Esin Tüzün ise cenazede güçlükle ayakta durabildi. Olayla ilgili ifade veren baba, kızının bir süredir projelerde yer alamadığı için psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi.

Çeşitli dizilerde rol alan 36 yaşındaki oyuncu Merve Kayaalp, önceki gün babasının ruhsatlı silahıyla canına kıydı. Dün son yolculuğuna uğurlanan oyuncunun gözyaşlarına boğulan anne ve babası törende güçlükle ayakta durabildi. Kızının ölümüyle ilgili konuşan acılı baba, "Projelere başvurdu ama dönüş alamadığı için psikolojisi bozuldu" dedi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Genç oyuncu otopsi işlemlerinin ardından Dalaman'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Kayaalp'in babası Ali Rıza Kayaalp, annesi Esin Tüzün ve yakınları katıldı. Sanat camiasından ise kimsenin katılmadığı törende, gözyaşlarına boğulan anne Esin Tüzün güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından Merve Kayaalp'in cenazesi Killik Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi.

Evde canını kıyan oyuncu Merve Kayaalp'in babası konuştu: Projelerde yer alamadığı için morali bozuktu

"PROJELERDE YER ALAMADI"

Öte yandan Ali Rıza Kayaalp'in polise verdiği ifadede dizi ve sinema oyuncusu olan kızının birçok projeye başvurduğu, olumlu bir dönüş alamadığı için bir süredir moralinin bozuk olduğunu söylediği öğrenildi. Kayaalp'in de bu nedenle psikolojisinin bozuk olduğu öğrenildi.

Oyuncu Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.

Evde canını kıyan oyuncu Merve Kayaalp'in babası konuştu: Projelerde yer alamadığı için morali bozuktu
Evde canını kıyan oyuncu Merve Kayaalp'in babası konuştu: Projelerde yer alamadığı için morali bozuktu
Evde canını kıyan oyuncu Merve Kayaalp'in babası konuştu: Projelerde yer alamadığı için morali bozuktu
Evde canını kıyan oyuncu Merve Kayaalp'in babası konuştu: Projelerde yer alamadığı için morali bozuktu
Canına kıyan dizi oyuncusu Merve Kayaalp, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurland 36 yaşındaki sinema oyuncusu Merve Kayaalp babasına ait silahla intihar etti
Kaynak: DHA

Merve Kayaalp, Dalaman, Muğla, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Canına kıyan oyuncu Merve Kayaalp'in babası konuştu: Projelerde yer alamadığı için psikolojisi bozuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canına kıyan oyuncu Merve Kayaalp'in babası konuştu: Projelerde yer alamadığı için psikolojisi bozuldu - Son Dakika
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