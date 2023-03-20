Doğum günü kutlamasında İrem Derici, Atakan Işıktutan'a aşkını dile getirdi: Deliler gibi aşık oldum

Şarkıları, güçlü sesi ve dobra açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren İrem Derici, bir süredir de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan İrem Derici, dün akşam yakın arkadaşları ve sevgilisiyle yeni yaşını kutladı.

"ÇOK GÜZEL BİR ADAMA AŞIK OLDUM"

Bir mekanda doğum gününü kutlayan İrem Derici, pasta kesileceği esnasında yaptığı konuşmada Atakan Işıktutan'a aşkını haykırdı. Her fırsatta Işıktutan ile çok mutlu olduğunu dile getiren İrem Derici, konuşmasında "Bu yaşımın şöyle bir özelliği var. Deliler gibi aşık oldum, çok güzel bir adama aşık oldum. İyi insan olmak bence sınırlı olmalı çünkü suyu çıktığında işte böyle bir adam ortaya çıkıyor. Seni kimse üzmesin karşısında beni bulur. Her yaşım seninle olsun" ifadelerini kullandı.

IŞIKTUTAN: İYİ Kİ GELDİN HAYATIMA

Instagram hesabından İrem Derici'nin yeni yaşını kutlayan Atakan Işıktutan ise paylaşımda "Çok süslü sözlerden anlamıyorum. Öğreneceğiz, affet şimdilik. İyi ki doğdun güzel kızım. İyi ki geldin hayatıma hoş geldin. Erkenden başlıyoruz. Sabah o yüzünü güldürebildiysem ne mutlu bana, ne mutlu bize" dedi.