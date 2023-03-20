Doğum günü kutlamasında İrem Derici, Atakan Işıktutan'a aşkını dile getirdi: Deliler gibi aşık oldum - Son Dakika
Üye Girişi

Doğum günü kutlamasında İrem Derici, Atakan Işıktutan'a aşkını dile getirdi: Deliler gibi aşık oldum

20.03.2023 10:32

Son dönemde eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen İrem Derici, dün akşam yakın arkadaşlarıyla beraber doğum günü partisi yaptı. Derici, kutlamalar esnasında yanından bir an olsun ayrılmayan sevgilisine aşkını haykırarak, "Deliler gibi aşık oldum, çok güzel bir adama aşık oldum. Seni kimse üzmesin karşısında beni bulur" ifadelerini kullandı.

Şarkıları, güçlü sesi ve dobra açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren İrem Derici, bir süredir de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan İrem Derici, dün akşam yakın arkadaşları ve sevgilisiyle yeni yaşını kutladı.

"ÇOK GÜZEL BİR ADAMA AŞIK OLDUM"

Bir mekanda doğum gününü kutlayan İrem Derici, pasta kesileceği esnasında yaptığı konuşmada Atakan Işıktutan'a aşkını haykırdı. Her fırsatta Işıktutan ile çok mutlu olduğunu dile getiren İrem Derici, konuşmasında "Bu yaşımın şöyle bir özelliği var. Deliler gibi aşık oldum, çok güzel bir adama aşık oldum. İyi insan olmak bence sınırlı olmalı çünkü suyu çıktığında işte böyle bir adam ortaya çıkıyor. Seni kimse üzmesin karşısında beni bulur. Her yaşım seninle olsun" ifadelerini kullandı.

IŞIKTUTAN: İYİ Kİ GELDİN HAYATIMA

Instagram hesabından İrem Derici'nin yeni yaşını kutlayan Atakan Işıktutan ise paylaşımda "Çok süslü sözlerden anlamıyorum. Öğreneceğiz, affet şimdilik. İyi ki doğdun güzel kızım. İyi ki geldin hayatıma hoş geldin. Erkenden başlıyoruz. Sabah o yüzünü güldürebildiysem ne mutlu bana, ne mutlu bize" dedi.

YORUMLAR
500
Yeni yaşını kutlayan İrem Derici, Atakan Işıktutan'a aşkını haykırdı: Deliler gibi aşık oldum Yeni yaşını kutlayan İrem Derici, Atakan Işıktutan'a aşkını haykırdı: Deliler gibi aşık oldum

Atakan Işıktutan, İrem Derici, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Doğum günü kutlamasında İrem Derici, Atakan Işıktutan'a aşkını dile getirdi: Deliler gibi aşık oldum - Son Dakika


Son Dakika
10:35 Son Dakika! Türkiye genelinde 300 gramlık Ramazan pidesi 10 liradan satılacak
10:29 Nihat Kahveci'nin canlı yayında yaptığı heykel önerisi Fenerbahçe taraftarını ikiye böldü
10:27 Son Dakika: Adıyaman'da kaybolan 2 aylık hamile Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı! Sel felaketinde can kaybı 19'a yükseldi
10:10 Doğum günü kutlamasında İrem Derici, Atakan Işıktutan'a aşkını dile getirdi: Deliler gibi aşık oldum
10:06 PSG tribünlerinden yükselen ses, Messi'yi şok etti!
09:52 El Clasico'da gülen taraf Barça! Şampiyonluk artık çok yakın
09:51 Paris Saint-Germain tribünlerinden yükselen sesi duyan Messi, hayatının şokunu yaşadı
09:49 Survivor 2023'e üzücü veda! Zeynep Alkan sağlık sorunları nedeniyle adadan elendi
09:45 Cumhur İttifakı genişliyor mu? Yeniden Refah Partisi saat 13.00'da son kararını açıklayacak
09:43 Mete Kalkavan'ın hareketi, Alanyaspor-Fenerbahçe maçından daha çok konuşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2023 10:51:25. #1.12#
SON DAKİKA: Doğum günü kutlamasında İrem Derici, Atakan Işıktutan'a aşkını dile getirdi: Deliler gibi aşık oldum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement