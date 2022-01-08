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Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı - Son Dakika

Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı

08.01.2022 16:28

İzmir'de, sosyal medyada dolandırıcılık yaptığı iddia edilen suç şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ile Yeşim Aydın, ara mahkeme kararıyla dün, 56 gün sonra serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, dolandırıcılık şebekesinin, kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıkları ancak belli miktarda vergiyi vererek ödülü alabilecekleri yalanıyla kandırdıklarını tespit etti. Ekiplerce 10 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

FENOMENLER TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Barankoğlu ve Aydın'ın da olduğu 16'sı tutuklandı, diğer 2'si ise serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 1 kişinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 17'ye çıktı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Simge Barankoğlu'nun, ifadesinde, "Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Yeşim Aydın da ifadesinde, "Geçimimi sosyal medyada reklam yaparak sağlıyorum. Bu kişiler benimle temasa geçip reklam vermek istediklerini söyledi. Ben de işim bu olduğu için kabul ettim. Böyle bir dolandırıcılık suçunun işlendiğini bilseydim asla kabul etmezdim. Bana verilen isim ve soyadlarının sahte olduğunu emniyette öğrendim. Kimseyi dolandırmak için çalışmadım. Müştekilerin hiçbiri ile iletişime geçmedim, para istemedim. Sadece reklam ücreti aldım. Çok üzgünüm" diyerek kendini savundu.

TAHLİYE EDİLDİLER

Şüphelilerle ilgili soruşturma sürerken, sulh ceza hakimliğinin aylık gerçekleştirdiği tutukluluk değerlendirme duruşmasında dün yeni bir karar verildi. 56 gündür cezaevinde bulunan sosyal medya fenomenleri Barankoğlu ve Aydın'ın tahliyesine karar verildi.

Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı
Yeşim Aydın
Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı
Simge Barankoğlu
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Dolandırıcılık, 10 Kasım, Medya, Aydın, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı - Son Dakika Magazin


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