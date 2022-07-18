Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından tehdit edildiğini iddia etti: Kardeşinin mallarına çöktün, katillerin peşine düşmedin - Son Dakika
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Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından tehdit edildiğini iddia etti: Kardeşinin mallarına çöktün, katillerin peşine düşmedin

18.07.2022 08:40

Ece Erken, katledilen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası tehdit edildiğini ileri sürdü. Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine tehdit mesajları attığını iddia eden ünlü sunucu, "Kapımın önündeki güvenlik kameralarının kaydı dahi almışlar, savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullandı. Erken ayrıca, Celal Mahmutyazıcıoğlu'nu katiller yerine kardeşinin mallarının peşine düşmekle suçladı.

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında ortağı olduğu balıkçıda silahla vurularak öldürüldü. Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken ise vaktini oğlu Eymen'e ayırdı. Şimdilerde oğluyla tatil yapan sunucu, eşinin ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.

"KARDEŞİNİN MALLARINA ÇÖKTÜN, KATİLLERİN PEŞİNE DÜŞMEDİN"

Instagram hesabından kendisine gelen mesajları ifşa eden Ece Erken, "Sabaha kadar bana mesaj atan Celalcik. Sedef'i sitenin güvenliğe göndermişsin evimin önünde kamera görüntülerini almışsın, sen kardeşinin mallarına çökmüşsün, katillerin peşine 1 saniye düşmemişsin. Benim kapı önümün güvenlik kameralarını ne hakla aldırırsın ki. Aldır, benim abdestimden şüphem yok. Savcılığa tehdit ve şantajdan veriyoruz. Ah Şafak ne üzülüyordur, ben hepinize tek başıma yeterim. Benimle gurur duyuyordur eşim sıkıntı yok" dedi.

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından tehdit edildiğini söyleyerek mesajları ifşa etti

GELEN MESAJLARI İFŞA ETTİ

Paylaşımlarına devam eden Erken, güvenlik kamera görüntülerini kendisinden habersiz şekilde başkasına veren site yönetimine de dava açacağını söyledi. Celal Mahmutyazıcıoğlu'ndan geldiğini iddia ettiği mesajları da paylaşan ünlü sunucu, kapısının önüne Süleyman isimli bir kişinin olduğunu ancak böyle birini tanımadığını da belirtti.

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından tehdit edildiğini söyleyerek mesajları ifşa etti

"BEN BU İNSANLARLA HER GÜN BERABERDİM"

Yaşadığı üzüntüyü paylaşan Ece Erken, sözlerine şunları da ekledi: "Neye üzülüyordum biliyor musunuz? Miras ne acı bir şeymiş. Bu insanlar her gün bizdeydi, biz onlarda, çocuklar bir arada. Siz de şahitsiniz tek kuruş almadım, Şafak'ın bir minibüsü kalmış o da bende değil. Kapı önümün görüntüsünü aldırıyor abisi ve karısı. 500 bin vereyim susun da Şafak'a bir dua edin. 40'ını bile yapmadınız, rabbim kim ne hak ettiyse yaşatsın."

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından tehdit edildiğini söyleyerek mesajları ifşa etti
Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından tehdit edildiğini söyleyerek mesajları ifşa etti
Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından tehdit edildiğini söyleyerek mesajları ifşa etti
Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından tehdit edildiğini söyleyerek mesajları ifşa etti
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Son Dakika Magazin Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından tehdit edildiğini iddia etti: Kardeşinin mallarına çöktün, katillerin peşine düşmedin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından tehdit edildiğini iddia etti: Kardeşinin mallarına çöktün, katillerin peşine düşmedin - Son Dakika
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