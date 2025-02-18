Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar

Geniş Video İzle

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, kar tatili için Finlandiya'yı tercih etti. Seçkin, karda yorganına sarılarak verdiği cesur pozlarla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Hayranları şarkıcının paylaşımına, "Değişik tarz olmuş" yorumları yaptı.

18.02.2025 09:47  Güncelleme: 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kış mevsiminin tadını çıkarmak isteyen ünlü şarkıcı Ece Seçkin, tatil için Finlandiya'yı tercih etti. Seçkin, 1.9 milyon takipçiye sahip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini de bu anlara ortak etti.

"RÜYADA GİBİYİM"

Tatilde kuzey ışıklarını izleyen şarkıcı o anları, "Biliyordum kuzey ışıklarının beni böyle karşılayacağını biliyordum. Biliyordum, rüyada gibiyim" ifadelerini kullandığı hikayesiyle paylaştı.

Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar

KARDA YORGANLA CESUR POZLAR

Ünlü şarkıcı, bembeyaz karlar içinde verdiği cesur pozlarla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Ece Seçkin, karda yorganına sarılmış vaziyette çektirdiği fotoğrafları hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar

"DEĞİŞİK BİR TARZ OLMUŞ"

Şarkıcının paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Seçkin'in paylaşımına hayranları, "Değişik bir tarz olmuş", "Bu güzellik şaka mı?", "İnsan yorganla bile güzel çıkabilir mi?" gibi yorumlar yaptı.

Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar
Ece Seçkin\'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Finlandiya, Ece Seçkin, Ünlüler, Magazin, Güncel, Medya, Tatil, kar, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Murat:
    tek mi gitmiş? yoksa ısıtıcı var mı yanında 47 0 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    orasını burasını açan cesur oluyo 15 0 Yanıtla
  • cemil:
    Kakslauttanen Arctic Resort. (camdan evler) Aktiviteler arasında buzda yüzme ve ren geyiği safarileri bulunmaktadır. Buradan da İsveç'e gidip termal küçük otellerde kalıp gelin evinize. (arabayla geçmeyin 1000 km. /uçak ile gidin.:) ) 4 2 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    o yorganin altinda dun gece neler oldu neler 3 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    ne olmus 0 0 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    Habere bak ya müthişsiniz vallahi 0 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Yanıyor abi napsın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:01 Narin cinayetinde savcılıktan Salim Güran’la ilgili dikkat çeken karar Narin cinayetinde savcılıktan Salim Güran'la ilgili dikkat çeken karar
21:41 Halkı böyle zehirliyorlar Dönerciden mide bulandıran hareket Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
09:48 Ece Seçkin’den kar tatilinde yorganla cesur pozlar Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar
09:37 Para kazanmak isteyen gri metale yöneldi Para kazanmak isteyen gri metale yöneldi
09:32 Galatasaray Icardi’nin sözleşmesi askıya aldı Galatasaray Icardi'nin sözleşmesi askıya aldı
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 22:40:05. #1.12#
SON DAKİKA: Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.