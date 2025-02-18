Ece Seçkin\'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar

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Kış mevsiminin tadını çıkarmak isteyen ünlü şarkıcı Ece Seçkin, tatil için Finlandiya'yı tercih etti. Seçkin, 1.9 milyon takipçiye sahip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini de bu anlara ortak etti.

"RÜYADA GİBİYİM"

Tatilde kuzey ışıklarını izleyen şarkıcı o anları, "Biliyordum kuzey ışıklarının beni böyle karşılayacağını biliyordum. Biliyordum, rüyada gibiyim" ifadelerini kullandığı hikayesiyle paylaştı.

KARDA YORGANLA CESUR POZLAR

Ünlü şarkıcı, bembeyaz karlar içinde verdiği cesur pozlarla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Ece Seçkin, karda yorganına sarılmış vaziyette çektirdiği fotoğrafları hesabından takipçileriyle paylaştı.

"DEĞİŞİK BİR TARZ OLMUŞ"

Şarkıcının paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Seçkin'in paylaşımına hayranları, "Değişik bir tarz olmuş", "Bu güzellik şaka mı?", "İnsan yorganla bile güzel çıkabilir mi?" gibi yorumlar yaptı.