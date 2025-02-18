Kış mevsiminin tadını çıkarmak isteyen ünlü şarkıcı Ece Seçkin, tatil için Finlandiya'yı tercih etti. Seçkin, 1.9 milyon takipçiye sahip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini de bu anlara ortak etti.
Tatilde kuzey ışıklarını izleyen şarkıcı o anları, "Biliyordum kuzey ışıklarının beni böyle karşılayacağını biliyordum. Biliyordum, rüyada gibiyim" ifadelerini kullandığı hikayesiyle paylaştı.
Ünlü şarkıcı, bembeyaz karlar içinde verdiği cesur pozlarla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Ece Seçkin, karda yorganına sarılmış vaziyette çektirdiği fotoğrafları hesabından takipçileriyle paylaştı.
Şarkıcının paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Seçkin'in paylaşımına hayranları, "Değişik bir tarz olmuş", "Bu güzellik şaka mı?", "İnsan yorganla bile güzel çıkabilir mi?" gibi yorumlar yaptı.
Son Dakika › Magazin › Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar - Son Dakika
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