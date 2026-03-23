Erol Köse'nin ardından demediğini bırakmadılar

23.03.2026 22:50
Ünlü yapımcı Erol Köse'nin vefatının ardından sanat dünyasından farklı tepkiler geldi. Bazı isimler taziye mesajları paylaşırken, birçok ünlü isim ise geçmişte yaşadıkları sorunları gündeme taşıyarak Köse'ye yönelik sert ifadeler kullandı. Atilla Taş, Şarkıcı Nez ve Sinem Umaş gibi isimler hakkını helal etmediğini belirtirken, İbrahim Tatlıses ve Doğuş gibi isimler başsağlığı diledi. İrem Derici ve Seda Sayan ise daha ima dolu ifadeler kullandı.

ATİLLA TAŞ'TAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Atilla Taş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Köse'ye yönelik ağır suçlamalarda bulundu.

Taş, "Ardımdan bir ton iftira attın, milyonlarca liramı çaldın, beni yıllarca çalıştırmadın. İşimden, ekmeğimden ettin. Hakkımı helal etmiyorum… Ateşin bol olsun" ifadelerini kullandı.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM" MESAJLARI

Şarkıcı Nez ve Sinem Umaş da benzer şekilde Köse'ye yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Nez, sosyal medya hesabından "Söyleyecek sadece bir cümlem var ve bu konu ile ilgili asla konuşmayacağım. Ben ve ailem yıllarca ne yaşadığımızı bir Allah ve bir biz biliriz!

Hakkımı helal etmiyorum." paylaşımı yaptı.

Gelinim Olur Musun yarışması ile adını duyuran Sinema Umaş da gençlik yıllarında kariyerinin olumsuz etkilendiğini belirterek Köse'ye tepki gösterdi.

Umaş şu ifadeleri kullandı: Yarışmadan çıktığım yıllarda en popüler zamanlarımda albüm yapacağım dedin, senelerce oyaladın. Gidip saçma sapan insanlarla çalıştım kaybolup gittim daha 20 yaşındaydım… Hakkım helal olmasın benim gençlik yıllarımda hayatımı mahvettin!! Ateşin bol olsun Erol köse!!!!

Kimse ölünün arkasından konuşmasın yok senden bir şey olmazmış zaten falanlar demesin canımı yakamazsınız. Benim en popüler olduğum zamanda sözleşme imzalatıp 5 sene hiç bir şey yapmadan bekletti kimseyle anlaşamadım iş yapamadım sonra ne popülerlik kaldı ne bir şey!!! Yok sesin kötüymüş bilmem neymiş gidin YouTube sinem Umaş yazın bakalım bir sürü videom var kimin sesi kötüymüş zaten ben yarışmaya katıldığımda solistlik yapıyordum siz ne biliyorsunuz da konuşuyorsunuz ya? Katıldığım yarışmayı ezikleyenler oturduğu yerden hiç bir baltaya sap olmayan insanlar kesin sesinizi!! Hiç biriniz karı koca aramadan evlendiniz çünkü!! Kime hakkımı helal edip etmeyeceğimi size sormayacağım!!! "

İREM DERİCİ'DEN İMA DOLU PAYLAŞIM

İrem Derici, doğrudan isim vermeden yaptığı paylaşımda, bazı ölümlerin derin izler bıraktığını, bazılarının ise "yaprak bile kımıldatmadığını" ifade ederek dikkat çekti ve "Bari İlber Ortaylı'yı geri alabilsek" dedi.

CENK EREN VE ROBER HATEMO'DAN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Cenk Eren, Köse nedeniyle sahne yasağı yaşadığını ve maddi zorluk çektiğini öne sürdü. Eren, "Beni 2 sene her yerden yasaklamışlardı, sahnelerimi engellemişlerdi. Maddi olarak düştüğüm, kiramı ödeyemediğim günler olmuştu. 3 saat bekletip, odasına aldığında da yarım saat ayakta bekletmişti. 'Ne albümü, sen daha da cezalandırılacaksın' demişti." ifadelerini paylaştı.

Rober Hatemo ise Köse yüzünden büyük bir maddi kayıp yaşadığını iddia etti. Hatemo, "Bütün biriktirdiğim paralarla Alaçatı'da bir arazi satın almıştım. O zamanlar oranın ne olacağını anlamıştım. Ama maalesef Erol Köse yüzünden o arazi bana yar olmadı. Bir sürü insana da böyle şeyler yaptı. Üstü kapalı bir tehdit olayı yaşandı ve o mal bana kalmadı. Birçok insanın canını yaktı. Yine de Allah günahlarını affetsin, güle güle gitsin. Daha fazla kötü konuşmak istemiyorum." dedi.

FARKLI TEPKİLER DE GELDİ

Bazı isimler ise daha ılımlı mesajlar verdi.

İbrahim Tatlıses, Köse'nin vefatını "derin üzüntüyle" karşıladığını belirterek başsağlığı diledi.

Doğuş ise kırgınlıklarına rağmen hakkını helal ettiğini ifade etti. Yeşim Salkım da kimsenin böyle bir ölüm yaşamaması gerektiğini vurguladı.

SEDA SAYAN: AFFETTİM AMA ÇOK BEDDUA ETTİM

Seda Sayan da yaptığı açıklamada, Köse'nin kendisinden özür dilediğini ve onu affettiğini belirtti ancak geçmişte yaşananlar nedeniyle "çok beddua ettiğini" söyledi.

    Yorumlar (1)

  • Memo Memo:
    demekki kötü biriymiş 10 kişiden 1 kişi dert yanmamış oda ibo..zaten ibo da zengindi etrafı kalabaliktı ona kötülük yapamamış yapabilseydi belki onada yapardı..dur bakalım daha kimler beddua edeçek veya dua edeçek. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
