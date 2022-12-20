Eski aşıklar Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz O Ses Yılbaşı'nda - Son Dakika
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Eski aşıklar Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz O Ses Yılbaşı'nda

21.12.2022 10:34
Eski aşıklar Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz O Ses Yılbaşı'nda

Aytaç Şaşmaz'ın O Ses Yılbaşı yarışmacıları arasında olduğu ortaya çıktı. Yarışmada Şaşmaz eski sevgilisi Cemre Baysel'le de pişti olacak. Geçen aylarda sessiz sedasız ayrılan ikilinin küs olmadıkları öğrenildi.

O Ses Yılbaşı programının çekimleri hafta sonu yapılacak. Yarışmaya Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selin Şekerci, Nilsu Berfin Aktaş, Büşra Pekin, Hazal Subaşı, Eser ve Berfu Yenenler, Cemal Can, Danla Biliç, Aslıhan Malbora'nın katılacağı ortaya çıkmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yarışmanın kadrosunda ayrıca Darmaduman dizisinin Evren'i Aytaç Şaşmaz'ın da olduğu öğrenildi. Şaşmaz dizide rol arkadaşı Aslıhan Malbora'yla beraber yarışacak. Bu durum ilginç bir tesadüfü de beraberinde getirdi. Yarışmada Şaşmaz eski sevgilisi Cemre Baysel'le de pişti olacak. Geçen aylarda sessiz sedasız ayrılan ikilinin küs olmadıkları öğrenildi.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.
Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleşmiştir. Daha sonra İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat vermiştir. Cemre Baysel son olarak Aytaç Şaşmaz ile aşk yaşamıştır.

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Genç oyuncu Aytaç Şaşmaz, 4 Ağustos 1998 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın erkek kardeşi olduğu bilinen Aytaç Şaşmaz, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu ödülü kazanmıştır. Televizyon ekranlarında ilk görünmesi 2017 yılında Söz dizisiyle olan Aytaç Şaşmaz kariyerindeki asıl parlamayı bu yaz Kanal D ekranlarında yayına giren romantik komedi Baht Oyunu dizisiyle yaptı.

Kaynak: Snob Magazin
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Ayça Ayşin Turan, O Ses Yılbaşı, Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski aşıklar Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz O Ses Yılbaşı'nda - Son Dakika

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