Eski aşıklar Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz O Ses Yılbaşı'nda

O Ses Yılbaşı programının çekimleri hafta sonu yapılacak. Yarışmaya Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selin Şekerci, Nilsu Berfin Aktaş, Büşra Pekin, Hazal Subaşı, Eser ve Berfu Yenenler, Cemal Can, Danla Biliç, Aslıhan Malbora'nın katılacağı ortaya çıkmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yarışmanın kadrosunda ayrıca Darmaduman dizisinin Evren'i Aytaç Şaşmaz'ın da olduğu öğrenildi. Şaşmaz dizide rol arkadaşı Aslıhan Malbora'yla beraber yarışacak. Bu durum ilginç bir tesadüfü de beraberinde getirdi. Yarışmada Şaşmaz eski sevgilisi Cemre Baysel'le de pişti olacak. Geçen aylarda sessiz sedasız ayrılan ikilinin küs olmadıkları öğrenildi.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?