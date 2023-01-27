Nusret Gökçe, yeni mekanın gelirinin bir kısmını Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağışladı

Salt Bae olarak bilinen tuzlama hareketiyle hafızalara kazınan Nusret Gökçe, etten sonra kahve sektörünü de girerek bir mekan açtı. Daha önce kahve dükkanından elde ettiği gelirin yarısını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını söyleyen Gökçe, sözünü tuttu.

1 MİLYON 20 BİN TL BAĞIŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklarla birlikte Nusret'i ziyarete gitti. Nusret'i görünce büyük sevinç yaşayan çocuklar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Nusret, Park Hyatt İstanbul Maçka Palas'ta altı ay önce açtığı ilk kahve dükkanı 'Kapicciiiinoo'nun altı aylık gelirinin yarısı olan 1 milyon 20 bin TL kimsesiz çocuklar yararına Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağışladı.

MESLEKİ VE EĞİTİM DESTEĞİ SÖZÜ VERDİ

Bakan Yanık ile kahve eşliğinde sohbet eden sosyetik isim, 18 yaşını dolduran gençlere de istedikleri takdirde yurt içi ve yurt dışında mesleki eğitim ve destek sözü de verdi.

"GELECEĞİMİZ İÇİN NE YAPSAK AZDIR"

50 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından anlamlı buluşmadan kareleri paylaşan Gökçe, "Kapicciiiinoo'muzun ilk altı aylık hasılatının yarısını geleceğimiz çocuklarımız için, değerli bakanımızın katılımıyla teslim ettim. Bu bir başlangıçtı. Yeni bir farkındalık yaratıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destekleriyle büyüyen 18-25 yaş aralığındaki gençlerimiz için, restoranlarımızda, otellerimizde, hatta yurt dışı şubelerimizle birlikte mesleki eğitim verip, onlara iş imkanı sağlayacağız. Siz bizim geleceğimizsiniz, sizin için ne yapsak azdır" ifadelerini kullandı.