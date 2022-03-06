Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini gösterime koymayan Kozan Belediye Başkanı'na 'IQ testi' yolladı - Son Dakika

Didem yine çok cesur! Tulumun fermuarını göbeğine kadar indirdi

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşiçioğlu'nun oynadığı Bergen filmi, dün vizyona girdi. Türkiye'nin her yerinde vizyona giren filmin Adana Kozan da yayınlanmadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

"ŞİDDET İÇERDİĞİ İÇİN YAYINLANMAYAK"

Film, yayınlandığı ilk andan itibaren gündem olurken; Halis Serbest'in yaşadığı Kozan ilçesinde de vizyona girdiği, ancak sonradan kaldırıldığı iddia edildi. Söz konusu iddia, Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından yalanlandı. Filmin ilçede henüz vizyona girmediğini ancak sinema yöneticilerinin yayınlanması için rezervasyon yaptırmış olabileceğini söyleyen Özgan, Bergen filminin şiddet içerdiğini bu nedenle yayınlanmasına izin vermeyeceğini söyledi. Özgan, "Vizyona hiç girmeyen film nasıl yayından kaldırılır? Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" dedi.

IQ TESTİ GÖNDERDİ

Özgan'ın açıklamaları sosyal medyada tepkiyle karşılanırken, söz konusu ifadelere, Bergen filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah'tan imalı bir paylaşım geldi. Kişisel Twitter hesabından Özgan'ın açıklamalarını alıntılayan Abdullah, 'IQ testi' gönderdi. Ünlü oyuncu, paylaşımına Özgan'ı da etiketledi. Abdullah'ın paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.