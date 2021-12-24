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Faruk Tınaz'ın eşinden olay yaratacak açıklama: Doktor ihmali var - Son Dakika

Faruk Tınaz'ın eşinden olay yaratacak açıklama: Doktor ihmali var

24.12.2021 13:13

Kanser tedavisi gören Türk sanat müziğinin duayen ismi Faruk Tınaz, 65 yaşında yaşamını yitirdi Tınaz'ın ölümü sonrası açıklama yapan eşi Canan Tınaz, "Çok büyük bir doktor ihmali var" diyerek 6 ay önce Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Türk müziğinin başarılı sanatçılarından 65 yaşındaki Faruk Tınaz bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Sanatçı, tedavi gördüğü özel bir hastanede dün hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Jokey Kulübü "Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz" dedi.

"DOKTOR İHMALİ VAR"

Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, ünlü sanatçının ölümüne dair çarpıcı bir iddiada bulunarak "Çok büyük bir doktor ihmali var. Pankreas Kanseri, evet ama 2 yıl önce bir doktorun pankreastaki lekeyi görüp bütün raporlara bakmamasından kaynaklanıyor. Raporları atladığı için teşhis yanlış konuluyor. Zaten bununla ilgili 6 ay önce Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Süreç devam ediyor. O zaman yapılan ihmal, bir anda karşımıza dördüncü evre kanser olarak çıktı" ifadelerini kullandı.

FARUK TINAZ KİMDİR?

Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956'da sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da doğdu. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı. 1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak, TRT'de çalışmaya başladı.

Ankara'da başladığı sahne hayatına İstanbul'da devam etti. 1973'te Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Daha sonra aralarına Asım Ekren katıldı. 2010 yılında Yeniköy'deki villasında darp edilmesiyle adı duyuldu.

YORUMLAR (1)
  • Zeynep Nursen: Pankreas kanseri en tehlikeli türdür, cogu insan 6 aydan fazla yaşamaz ama böyle önemli durumlarda her zaman en az bir doktora daha görünmek gerekir dava açmaya gelince adam geri gelecek mi ki sen onun anısını yaşatmaya çalış en iyisi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Cumhuriyet Savcılığı, Bodrum, Kanser, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Faruk Tınaz'ın eşinden olay yaratacak açıklama: Doktor ihmali var - Son Dakika Magazin


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