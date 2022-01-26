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Fazıl Say: Sanatçıları tutkuları ile baş başa bırakın - Son Dakika

Fazıl Say: Sanatçıları tutkuları ile baş başa bırakın

26.01.2022 23:44

Ünlü sanatçı Fazıl Say, sosyal medya hesabından hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Fazıl Say, "Sanatçıları tutkuları ile baş başa bırakın. Ve unutmayın; Ülkeleri en çok temsil eden sanatçılardır" açıklamalarında bulundu.

İstanbul'daki kar yağışı sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıya gitmesi, çok konuşuldu. Tartışmalara sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla katılan Say, İmamoğlu ve kendisinin eşinin de yer aldığı fotoğrafa "Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş, eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli'dir!" yazdı.

MHP'DEN JET HIZIYLA YANIT

Say'ın bu sözlerine MHP cephesinden yanıt gecikmedi. MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Say'la ilgili, "Dün gece İBB'nin dostlarıyla yediği bizi şaşırtmadı. Anlaşılan sen de piyanoyu bırakıp kadrolu belediye soytarılığına soyunmuşsun. Aklının ermediği konulara girme. Akordun bozuk kabul ediyoruz. Soyadın Say dese de adamdan saymıyoruz" ifadelerini kullandı.

SAY'DAN HAKKINDAKİ ELEŞTİRİLERE YANIT

Bu gelişmelerin ardından suskunluğunu koruyan ünlü sanatçı Fazıl Say, sosyal medya hesabından bir takım paylaşımlarda bulundu. Say, "Sanatçıları tutkuları ile baş başa bırakın. Ve unutmayın; Ülkeleri en çok temsil eden sanatçılardır" dedi.

Piyanist Say'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaların tamamı şu şekilde:

"YAMUK AĞIZLI FAZIL, ALINDIĞIM BİR ŞEY DEĞİL"

"Yamuk ağızlı Fazıl".(Bu benim kırıldığım alındığım bir şey değildir.) Ben tavşan dudak doğumluyum.(3 dudak)Zordur. 4 ameliyatım var. Yine de; Görüntü tam düzelmez. Gerçek bu. Fiziksel olarak durum bu.

"ÇOK YORUCU BİR SÜREÇ GEÇİRDİM"

Keza ikincisi dişlerim. Tavşan dudak sebebiyle iç damaklarda çıkanlar oldu. Hacettepe'de 9 yıl süren (ve 17 yaşımda biten) çok yorucu bir ortondonti metodu ile dişler öne çekildi, yerleştirildi. Çok iyi bakmama ve uğraşmama rağmen sağlıklı ve iyi değil. Ne diyeyim?

"SANATÇILARI, TUTKULARI İLE BAŞ BAŞA BIRAKIN"

Sanatçıları tutkuları ile baş başa bırakın. Ve unutmayın; Ülkeleri en çok temsil eden sanatçılardır. Sanat içini dökmektir. Aynadır. Çağrıdır. 52 yıllık geçtiğim yolda, dünyada ve ülkemde; bazı şeyleri başardığımı ve çok ürün bıraktığımı düşünüyorum. O kadar Ne daha az ne daha çok

"SİYASİ ROL ALMAK GİBİ NİYETİM YOK"

Hayatımda hiç bir zaman her hangi bir siyasi rol, devlet görevi almak istemedim, istemeyeceğim. Öyle bir ilgim yok. İnsan olarak düşündüklerimi yazarım, o kadar. Belediyelerle yıllardır konserim filan olmadı. Olmasını da istemiyorum. Aslında olması doğal. Ama laf edilir.

"ÖZÜR DİLEYECEK BİR ŞEY YAZMADIM"

Özür dileyecek bir şey yazdığımda merak etmeyin. özür dilerim elbet. Ortada özür dilenecek bir şey yok. Haksızlıklara karşı insanları savunuyorum. Nokta! "Özür diletmek" ne kadar aciz bir durum. Ne kadar cılız! Kimseden özür dileyeceğim bir şey yazmadım! Onlar??"

Fazıl Say'dan kendisi hakkındaki eleştirilere yanıt: Sanatçıları tutkuları ile baş başa bırakın
Fazıl Say'dan kendisi hakkındaki eleştirilere yanıt: Sanatçıları tutkuları ile baş başa bırakın
Fazıl Say'dan kendisi hakkındaki eleştirilere yanıt: Sanatçıları tutkuları ile baş başa bırakın
Fazıl Say: Sanatçıları tutkuları ile baş başa bırakın
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Ekrem İmamoğlu, Fazıl Say, İstanbul, Medya, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fazıl Say: Sanatçıları tutkuları ile baş başa bırakın - Son Dakika Magazin


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