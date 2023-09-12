Filenin Sultanı Özge Örge'nin eski eşinden sonra abisi de oyuncu çıktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğu'ndaki başarılı performansıyla adından söz ettiren Gizem Örge'nin eski eşinden sonra abisi de oyuncu çıktı. Örge'nin abisi Hakan Örge, Milat ve Eşkıya Hükümdar Olmaz başta olmak üzere iddialı projelerde yer aldı.

ABİSİ İDDİALI DİZİLERDE OYNADI

2012-21 arası VakıfBank takımında forma giydikten sonra 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Gizem Örge, 2017-2019 yılları arasında Diriliş Ertuğrul dizisindeki "Doğan Alp" karakteriyle tanınan Cavit Çetin Güner ile evlilik yaptı. Örge'nin abisinin de çeşitli dizilerde rol aldığı öğrenildi. Hakan Örge, geçtiğimiz yıllarda Milat dizisiyle oyunculuk kariyerine adım attı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da "Seçkin" rolünü oynayan Örge, daha sonra da Mehmetçik Kut'ül Amare ve Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nda yer aldı.