ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, Türkiye'nin konser şampiyonunu araştırdı. İlk on ismi açıklayan dergiye göre, listenin başında yılbaşında 25 milyon TL'lik teklif aldığı konuşulan ve sadece "Güzel bir teklif geldi" demekle yetinen Tarkan oldu.
Megastar, 12 euroluk gelirle Türkiye'nin konser şampiyonu oldu. Pop yıldızını, 6 euroluk hasılatla Cem Adrian takip ediyor. Listenin üçüncü ismi ise 5 milyonluk euroluk gelirle son zamanlarda gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç oldu.
12 milyon euro
6 milyon euro
5.4 milyon euro
5.2 milyon euro
4.5 milyon euro
4.3 milyon euro
4 milyon euro
3.6 milyon euro
3.4 milyon euro
3.1 milyon euro
Son Dakika › Magazin › Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu - Son Dakika
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