Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu - Son Dakika
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Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu

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Dünyaca ünlü dergi Forbes, Türkiye'nin konser şampiyonu açıkladı. 12 milyon euroluk gelirle Megastar Tarkan zirvede yer aldı. Pop yıldızını, 6 milyon euroluk gelirle Cem Adrian takip etti

29.06.2024 10:32  Güncelleme: 10:58
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ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, Türkiye'nin konser şampiyonunu araştırdı. İlk on ismi açıklayan dergiye göre, listenin başında yılbaşında 25 milyon TL'lik teklif aldığı konuşulan ve sadece "Güzel bir teklif geldi" demekle yetinen Tarkan oldu.

Megastar, 12 euroluk gelirle Türkiye'nin konser şampiyonu oldu. Pop yıldızını, 6 euroluk hasılatla Cem Adrian takip ediyor. Listenin üçüncü ismi ise 5 milyonluk euroluk gelirle son zamanlarda gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç oldu.

Forbes'in araştırmaları sonucu, listenin ilk onunda yer alan ünlü isimler şöyle bu şekilde sıralandı;

TARKAN

12 milyon euro

Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu

CEM ADRİAN

6 milyon euro

Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu

SERDAR ORTAÇ

5.4 milyon euro

Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu

EDİS

5.2 milyon euro

Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu

SILA

4.5 milyon euro

Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu

YILDIZ TİLBE

4.3 milyon euro

Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu

DUMAN

4 milyon euro

Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu

GÜLŞEN

3.6 milyon euro

Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu

GÖKHAN TÜRKMEN

3.4 milyon euro

Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu

MAHMUT ORHAN

3.1 milyon euro

Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
Forbes açıkladı! Türkiye\'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu

Cem Adrian, Türkiye, Tarkan, Forbes, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ali Yolun: Bence herkes sanatçı olmalı daha doğrusu müzik eşliğinde bağırıp çağırmalıyız. Başka yerde para kazanılmıyor artık.Çoğuna sanatçı bile denmez,bu paraları haketmiyorlar. 21 2 Yanıtla
    caps lock: Çok film izleme sana dokunuyor. Kıskanmayın olum milleti. Hem fakirsin hem kıskanç. 2 6
  • Emre Acar: Serdar çağırdığın kızlar nerde 6 4 Yanıtla
  • Osman A: Serdar'a sor,hala param yok der. 7 0 Yanıtla
  • Gokhan Barug: Serdar ortaç doğru kıbrısa 5 1 Yanıtla
  • sait turk: Artık ne okuyun! ne meslek, iş güç sahibi olun! hiç gerek yok! açın bir tiktok gelsin paralar, oradan para atmaya hevesli milyonlar var . Vallahi boşa kürek sallamayın 5 0 Yanıtla
  • Murat Itibar: olan garibana oluyo asgarî ücretle dünyanın adaleti 4 0 Yanıtla
  • Ali tekeş: Serdarın parası olsun bizimki olmasın Hep yok diyor kurmi 2 0 Yanıtla
  • Murat Kara: Vergi varmı şimşek paralar gidiyor 0 0 Yanıtla

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